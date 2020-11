The Rock, ricostruito Castel San’t Angelo per il suo nuovo film

La pandemia non ha fermato la squadra di Red Notice che ha deciso di realizzare una ricostruzione di Castel Sant’Angelo, lo scatto pubblicato dall’attore ha ottenuto oltre un milione di like su Instagram

The Rock: lo scatto su Instagram

Poche ore fa The Rock, uno degli attori più popolari e di successo nel mondo dorato di Hollywood, ha condiviso un’anteprima dal set del nuovo film tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di duecento milioni di follower che lo rendono l’attore più seguito al mondo, meglio di lui soltanto l’account ufficiale della piattaforma, Cristiano Ronaldo e Ariana Grande (FOTO), rispettivamente a quota 376.000.000, 241.000.000 e 206.000.000 di follower.

In questi giorni l’attore, classe 1972, è alle prese con la produzione di Red Notice, la nuova pellicola che lo vedrà protagonista al fianco di Gal Gadot e Ryan Reynolds. The Rock ha raccontato come la pandemia abbia completamente rivoluzionato i piani della produzione tanto da portare alla realizzazione di una riproduzione di Castel Sant’Angelo.

L’attore ha mostrato uno scatto del set dichiarando: “Benvenuti a Roma, o almeno una specie. Per il nostro film in giro per il mondo, Red Notice, avremmo dovuto fare delle riprese al celebre Castel Sant’Angelo a Roma, Italia. Quando la pandemia ha cambiato il nostro mondo, ci siamo riuniti e abbiamo pensato a un’altra strategia e così abbiamo deciso che lo show avrebbe dovuto continuare. Così lo abbiamo ricostruito per conto nostro”.