Il Principal Dancer dell'Houston Ballet torna in Italia con la sua compagnia per due imperdibili serate, a Pozzuoli e a Roma. Tra spettacolo e il sogno di costruire un ponte culturale tra Italia e States, anche attraverso una grande masterclass internazionale dal 30 giugno in Campania

Angelo Greco è a Houston, Texas, quando lo raggiungiamo telefonicamente per parlare degli spettacoli in programma a luglio in Italia. Il 3 luglio sarà a Pozzuoli al Belvedere di Villa Avellino per un Gala di danza , serata principale di un appuntamento lungo cinque giorni che coinvolgerà 120 danzatori, coach e direttori artistici internazionali. Il Il 7 luglio tocca a Roma al Teatro Quirino , con "A Night of American Ballet" , dove si esibirà con le stelle del San Francisco Ballet e dell'Houston Ballet dove è primo ballerino . Lo scambio culturale e di talenti è una missione per il ballerino classe 1995, cresciuto a Modena, diplomato all'Accademia del Teatro alla Scala e attivo negli Stati Uniti da dieci anni. Lo scorso anno ha avviato un'avventura volta a promuovere lo scambio tra Italia e States , un progetto che ad ottobre ha già portato sei ballerini provenienti dall'America sui palcoscenici italiani. Per questa seconda trasferta il progetto è ancora più ambizioso: ci saranno più ballerini e l'obiettivo è anche quello di offrire opportunità , supporto e borse di studio ai giovani talenti .

Parliamo di GCDance Summer Audition, a Pozzuoli dal 30 giugno al 4 luglio. Ci uniremo a GcDanceEvents di Giuseppe Canale che ha organizzato una masterclass su più giorni. I ballerini della mia compagnia dall'America, Angelo Greco & Co , parteciperanno al Gala che vedrà la presenza di ballerini americani ed europei. Quello a cui tengo è la selezione dei talenti per le borse di studio . Io non avrei mai iniziato il mio percorso se non avessi ricevuto una borsa di studio per il mio primo Summer Intensive Program, un'opportunità che mi ha cambiato la vita professionale. La mia è una compagnia non profit e cerchiamo fondi per i nostri talenti. Ci sarà con me anche Julie Kent , la direttrice artistica dell'Houston Ballet. Che età hanno i giovani che partecipano all'evento e chi ci sarà? Il format di GCDance Events va dai 10 ai 13, poi fanno dai 14 ai 16 e dai 17 ai 19 anni. Ci saranno i direttori dell'Houston Ballet che è la quarta compagnia di danza d'America, la direttrice del Joffrey Ballet di Chicago e molte altre accademie d'Europa. La danza è un linguaggio universale che unisce tutti, per me lo scambio culturale è un'esperienza fondamentale.

"A Night of American Ballet" al Teatro Quirino

A Roma che tipo di spettacolo sarà?



Lo spettacolo di Roma è ideato da Angelo Greco & Company, con dieci ballerini provenienti dagli Stati Uniti. Sarà una serata molto classica, perché io amo la danza classica.

Anche a Pozzuoli si saranno pezzi di classico ma solo uno per ballerino, mentre a Roma ciascuno ne farà due.

A Roma porterò una coreografia neoclassica, un passo a due lungo dieci minuti, molto romantico, stile Romeo e Giulietta ma in forma neoclassica, che negli Stati Uniti è un genere molto apprezzato dal pubblico, insieme al classico.

Per la seconda volta porto L'Air D'Esprit, da una coreografia di Gerald Arpino, un pezzo molto difficile tecnicamente, una coreografia energica con molte prese e un look col tutù, molto romantico

Inoltre, sempre a Roma, sarò all'Ambasciata americana, ospite del nuovo ambasciatore Tilman Fertitta, nativo di Houston, al quale ho presentato il progetto di ponte culturale che sto creando e ci ha invitato a danzare nella sua villa a Roma il 4 luglio, giorno in cui si festeggia l'anniversario dei 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti.