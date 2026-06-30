Emma, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

emma a roma, la possibile scaletta

A pochi giorni dall’uscita di Antidroga in duetto con Fabri Fibra, giovedì 2 luglio Emma alzerà il sipario sulla tournée estiva con lo spettacolo in scena sul palco del’Ippodromo delle Capannelle, questo l’indirizzo: via Appia Nuova 1245, 00178, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.45. Al momento la cantautrice non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da L’amore non mi basta ad Amami passando per Occhi profondi, Io sono bella, Mezzo mondo e Apnea. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto al Palazzo dello Sport di Roma nel novembre del 2024:

Pretaporter

Lacrime

Iniziamo dalla fine

Centomila

Occhi profondi / L’amore non mi basta / Amami / La mia città

Resta ancora un po’ / Mi parli piano / Pezzo di cuore / Dimentico tutto

Carne viva

Indaco / Capelli corti

Ho voglia di te

Mezzo mondo

Ogni volta è così

Intervallo

Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore

Luci blu / Schiena / Quando le canzoni finiranno / Trattengo il fiato / Sarò libera

Vita lenta

Amore cane

Taxi sulla luna

In Italia

Hangover

Sentimentale

Femme Fatale

French Riviera

Apnea