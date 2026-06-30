Emma, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

Dopo il concerto all’Ippodromo delle Capannelle, sabato 4 luglio Emma continuerà il tour con lo spettacolo in programma a Brescia. Previsti appuntamenti in molte altre città: da Riccione a Catania passando per Pisa e Genova. Il 9 settembre la cantautrice concluderà la tournée con lo show all’Ippodromo Snai San Siro di Milano
Il 2 luglio Emma darà il via all’atteso tour estivo. La cantautrice si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rock in Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Sarò libera: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
emma a roma, la possibile scaletta
A pochi giorni dall’uscita di Antidroga in duetto con Fabri Fibra, giovedì 2 luglio Emma alzerà il sipario sulla tournée estiva con lo spettacolo in scena sul palco del’Ippodromo delle Capannelle, questo l’indirizzo: via Appia Nuova 1245, 00178, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.45. Al momento la cantautrice non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da L’amore non mi basta ad Amami passando per Occhi profondi, Io sono bella, Mezzo mondo e Apnea. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto al Palazzo dello Sport di Roma nel novembre del 2024:
- Pretaporter
- Lacrime
- Iniziamo dalla fine
- Centomila
- Occhi profondi / L’amore non mi basta / Amami / La mia città
- Resta ancora un po’ / Mi parli piano / Pezzo di cuore / Dimentico tutto
- Carne viva
- Indaco / Capelli corti
- Ho voglia di te
- Mezzo mondo
- Ogni volta è così
- Intervallo
- Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore
- Luci blu / Schiena / Quando le canzoni finiranno / Trattengo il fiato / Sarò libera
- Vita lenta
- Amore cane
- Taxi sulla luna
- In Italia
- Hangover
- Sentimentale
- Femme Fatale
- French Riviera
- Apnea
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Dopo il concerto all’Ippodromo delle Capannelle, sabato 4 luglio Emma (FOTO) continuerà il tour con lo spettacolo in programma a Brescia. Previsti appuntamenti live in molte altre città: da Riccione a Catania passando per Pisa, Genova e Palermo. Il 9 settembre la cantautrice concluderà la tournée con lo show all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Questo il calendario completo del tour:
- 2 luglio, Roma - Ippodromo delle Capannelle
- 4 luglio, Brescia - Brescia Summer Music
- 10 luglio, Cervere - Anima Festival
- 11 luglio, La Spezia - La Spezia Estate Festival
- 15 luglio, Riccione - Riccione Music City
- 16 luglio, Mirano - Mirano Summer Festival
- 18 luglio, Pisa - Pisa Summer Knights
- 19 luglio, Genova - Altraonda Festival
- 24 luglio, Palermo - Dream Pop Fest
- 25 luglio, Catania - Sotto Il Vulcano Fest
- 1° agosto, Ancona - Piazza Cavour
- 2 agosto, Pescara - Zoo Music Fest
- 4 agosto, Follonica - Follonica Summer Nights
- 9 settembre, Milano - Ippodromo Snai San Siro
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