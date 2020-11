Le trattative sono avviate e dovrebbe mancare poco alla conferma: Mads Mikkelsen starebbe valutando la possibilità di essere lui il prossimo Grindelwald in “Animali Fantastici 3”. L’attore danese sarebbe stato scelto dal regista David Yates e insieme al suo agente avrebbe aperto un tavolo di discussione con la Warner Bros. La notizia, apparsa su numerosi siti tra cui Variety è stata data da fonti vicine alla produzione. L’attore, recentemente visto alla Festa del Cinema di Roma per “Another Round” di Thomas Vinterberg, è conosciuto ai più per la serie televisiva “Hannibal” ma già avvezzo anche alle grandi produzioni da blockbuster come “Doctor Strange” o “007: Quantum of Solace” in cui era l’enigmatico e spietato “Le Chiffre”. Potrebbe proprio essere questa sua aria da sofisticato ed elaborato “villain” mostrata in alcuni film, l’aspetto decisivo per rimpiazzare Johnny Depp, (quasi insuperabile bisogna ammetterlo) in questi ruoli.