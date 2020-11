Johnny Depp via da “Animali fantastici 3”. Sarà pagato comunque

La Warner Bros pagherà comunque Johnny Depp con 10 milioni di dollari accordatigli per la sua prevista partecipazione al terzo capitolo della saga cinematografica degli Animali fantastici pur essendo stato escluso dal cast dopo aver perso la causa per diffamazione contro The Sun , che lo aveva accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie Amber Heard. E' quanto scrive The Hollywood Reporter, spiegando che il popolare attore aveva firmato un contratto "pay or play", il quale prevede il

approfondimento

Da Johnny Depp a Kevin Spacey, gli attori sostituiti sul set

Depp, che interpreta il cattivo Gellert Grindelwald, ha girato finora una sola scena del film, la cui produzione è niziata a Londra lo scorso 20 settembre. L'uscita è prevista nel 2022. L'attore ha affermato di "rispettare e accettare" la decisione della Warner Bros di volerlo escludere nella nuova pellicola del ciclo ispirato ai libri dell'autrice di Harry Potter, J. K. Rowling. Il 2 novembre il giudice Andrew Nicol dell'Alta Corte di Londra aveva stabilito che The Sun aveva prove sufficienti per stilare il servizio in cui riportava le violenze di Depp nei confronti di Heard. L'attore ha annunciato che ricorrerà in appello e ha parlato di una "sentenza surreale" che non fermerà la sua "lotta per la verità.