Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 10 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 10 novembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sfida senza regole, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Due poliziotti del dipartimento di New York, prossimi alla pensione, sono chiamati ad indagare su un omicidio che sembra essere collegato ad un caso già risolto molti anni prima.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Submergence, ore 21:15 su Sky Cinema Due

James si innamora poco prima di partire per una missione di lavoro in Somalia. L'amata decolla per il Mar Glaciale Artico. Lui, giunto in Africa, viene rapito dai jihadisti. L'amore si rivela per entrambi l'unica via per sopravvivere.

Film commedie da vedere stasera in TV

Appena un minuto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Claudio (Max Giusti) è un cinquantenne che nella vita fa l'agente immobiliare, ma senza successo. Un giorno scopre un'app che gli consente di tornare indietro nel tempo, ma di un minuto.

Tolo Tolo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dopo che il suo ristorante di sushi è fallito miseramente, Checco deve scappare dai suoi creditori e decide di rifugiarsi in Africa, dove si improvvisa cameriere in una struttura alberghiera.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

I puffi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Nel tentativo di fuggire a Gargamella, Grande Puffo, Puffetta, Puffo Coraggioso, Brontolone e Tontolone vengono scaraventati nella reale Manhattan attraverso un vortice dimensionale.

Film d'azione da vedere stasera in TV

The amazing Spider-man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Peter Parker, un liceale orfano, è cresciuto con gli zii Ben e Mary. Quando trova una valigetta appartenente a suo padre, il ragazzo inizia ad avere dei dubbi sulla morte dei genitori e decide di scoprire la verità.

Tokarev, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Paul Maguire e i compagni Kane e Doherty vivono un'esistenza criminale. Una notte, organizzano un agguato a un mafioso russo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Premonitions, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

L'agente speciale dell'FBI Joe Merriwether non riesce a fare luce su una misteriosa catena di delitti. Ingaggia così un proprio ex collaboratore in pensione, il medico psicanalista John Clancy (Anthony Hopkins).

Dracula Untold, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Transilvania, 1462. Il principe Vlad III di Valacchia decide di condannare la propria anima alla servitù di un demone per sconfiggere l'impero ottomano e così difendere il figlio e tutta la propria gente.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Gli anni dei ricordi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Finn, studentessa a Berkeley per un corso post-laurea, è andata a trascorrere l'estate in casa della nonna Hy e della prozia Glady Joe.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il traditore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Le vicende del criminale Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di comprendere l'organizzazione di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale.

Mothers and daughters, ore 21:15 su Premium Cinema 2

La gravidanza indesiderata di Rigby Gray, una giovane fotografa al culmine della propria carriera, è il centro di un mosaico di storie dedicate al rapporto unico, speciale e tempestoso che unisce madri e figlie.

I miserabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Stéphane si unisce alla squadra anti crimine di Montfermeil, vicino Parigi, dove regna un clima di tensione e violenza generato dalle bande dei malviventi, il cui unico obiettivo è ottenere il controllo del quartiere.

Film commedie da vedere stasera in TV

Vitelloni allo sbaraglio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Dopo essersi ufficialmente fidanzato con Lola, Thomas incontra il suo futuro suocero Gilbert, sposato da 30 anni con Suzanne e nel mezzo della crisi di mezza età. Gilbert convinto di aver sprecato la vita a causa del suo matrimonio, cerca di dissuadere Thomas dallo sposare sua figlia.

Fuga di cervelli, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Cinque amici riescono a modificare il proprio curriculum e a iscriversi alla prestigiosa Università di Oxford per aiutare un ragazzo a coronare il sogno di fidanzarsi con la donna che ama.

I programmi in chiaro

Gli orologi del diavolo, ore 21:25 su Rai 1

Miniserie con Beppe Fiorello. Marco Merani è un mago dei motori marini. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che preparava per lui erano utilizzati per trasportare droga.

Il collegio - 1992, ore 21:20 su Rai 2

I ragazzi che varcano i cancelli della quinta edizione si trovano catapultati nel 1992. L'obiettivo è superare l'esame di terza media di quell'anno.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi più caldi del nostro paese.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Se son rose, ore 21:21 su Canale 5

Leonardo Giustini è un giornalista incapace di instaurare relazioni sentimentali durature. Stanca di questa situazione, la figlia adolescente manda dei messaggi a tutte le sue ex fidanzate, catapultando l'uomo in un divertente viaggio nel passato.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Dimartedì ore 21:15 su La7

L'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris.

La tradizione del Natale, ore 21:30 su Tv8

Noelle fa ritorno nella cittadina della Louisiana dove è nata e cresciuta per trascorrere le vacanze di Natale. La situazione prende una piega inaspettata quando Noelle ritrova il suo ex fidanzato Nick.

The november man, ore 21:25 su Nove

Cinque anni dopo essersi ritirato a vita privata, l'ex agente della CIA Peter Devereaux ritorna in servizio per mettersi in contatto con un'amante del passato. La donna ha infatti alcune prove in grado di incriminare Federov, un politico corrotto.