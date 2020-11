Il nome più citato dal pubblico è quello di Colin Farrell, ma al momento la Warner Bros. non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale su chi avrà il compito di sostituire l'attore

“Più grande è la battaglia, più grande sarà la vittoria”. Johnny Depp ha affidato a Instagram l’annuncio della sua rinuncia al ruolo di Grindelwald nell’atteso terzo capitolo della saga Animali Fantastici, tuttavia al momento non ci sono ancora notizie ufficiali su chi che avrà il compito di sostituirlo.

Grindelwald: il pubblico vorrebbe vedere Colin Farrell

La sentenza dell’Alta Corte di Londra ha provocato una reazione di eventi, tra queste la decisione della Warner Bros. di invitare Johnny Depp (FOTO) a dimettersi dal ruolo di Grindelwald. In queste ore tantissimi fan dell’attore, e non solo, si stanno chiedendo chi potrebbe prenderne il posto scrivendo tweet con ipotesi, suggerimenti e considerazioni.

Al momento il nome più diffuso è sicuramente quello di Colin Farrell, protagonista del primo titolo in cui indossò i panni di Percival Graves.

Dopo la sospensione della produzione per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), un altro imprevisto coinvolge film, non resta quindi che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.