Disney, rinviati anche Free Guy e Assassinio sul Nilo

Il primo film a vedere cancellata la sua uscita prenatalizia è Free Guy – Eroe per gioco , pellicola di Shawn Levy in cui Ryan Reynolds interpreta l’inconsapevole abitante di un videogioco open world, che suo malgrado viene a scoprire della vera natura del suo mondo e da uomo qualunque è costretto a trasformarsi in un vero e proprio eroe.

La pandemia da Covid continua a provocare sconquassi nel mondo del cinema e nessuno sembra in grado di salvarsi, nemmeno un colosso come la Disney . Dopo i recenti slittamenti subiti da molte delle pellicole in calendario, arrivano infatti le notizie di due nuovi rinvii eccellenti .

Il secondo titolo “vittima” della pandemia è Assassinio sul Nilo (TRAILER), adattamento del grande classico di Agatha Christie diretto da Kenneth Branagh. L’attore e regista interpreta anche l’iconico protagonista, Hercule Poirot, ed è affiancato da attori talentuosi come Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand e Gal Gadot.



Il film che vede Poirot impegnato a indagare su un misterioso omicidio a bordo di una nave da crociera che solca il lungo fiume egiziano era già stato rinviato e doveva arrivare nelle sale per il 18 dicembre. Come per Free Guy, anche in questo caso la nuova uscita cinematografica (sempre che non si opti per uno sbarco diretto in streaming) è rimandata a data da destinarsi.