Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 3 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 3 novembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wolf call – minaccia in alto mare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Chanteraide è uno specialista in guerra acustica. Un errore mette a rischio la vita del suo equipaggio.

Film storici da vedere stasera in TV

Frost/Nixon - Il duello, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Nell'estate del 1977 lo showman inglese David Frost e l'ex Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, si confrontano in un dibattito televisivo di 4 serate diventato poi leggendario.

Film commedie da vedere stasera in TV

Pane e Burlesque, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

In seguito alla crisi economica, la cittadina pugliese di Monopoli vede la propria fabbrica di ceramiche chiudere definitivamente. Per fortuna però giunge Mimì la Petite con il suo spettacolo di burlesque.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Playmobil: The Movie, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Quando il fratellino Charlie scompare nell'universo magico dei Playmobil, Marla intraprende una ricerca fuori dall'ordinario per trovarlo.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Big Game - Caccia al Presidente, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Il presidente degli Stati Uniti scampa ad un attentato e si rifugia nei boschi finlandesi. Ad aiutarlo a sopravvivere c'è Oskari, tredicenne finlandese mandato nella foresta per dimostrare di essere un uomo.

Geostorm, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Dopo una serie di disastrosi eventi climatici, i governi della Terra si attivano per creare un satellite in grado di controllare il tempo atmosferico.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sotto sequestro, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Il famoso soprano Roxanne Coss si reca in Sud America per tenere un concerto privato. Proprio mentre i diplomatici e i politici si stanno radunando, la villa viene assalita da un gruppo di ribelli.

Shazam!, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Billy Batson è un quattordicenne che può magicamente trasformarsi nel supereroe adulto Shazam. I suoi poteri vengono presto messi alla prova quando affronta il malvagio dottor Thaddeus Sivana.

Film commedie da vedere stasera in TV

Juliet, Naked, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Annie, esasperata, rompe con Duncan, fidanzato di lunga data ossessionato dall'ex stella del rock Tucker Crowe. Inaspettatamente, la donna conosce il famoso artista e stringe con lui un curioso legame.

Le Regine del Crimine, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Kathy, Ruby e Claire sono tre casalinghe, mogli di mafiosi irlandesi; quando i loro coniugi vengono arrestati dall'FBI, saranno costrette a prendere in mano gli affari dei mariti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Laurel Hester è una detective malata terminale. La donna ingaggia una battaglia per cambiare la legge in vigore e destinare la propria pensione alla donna di cui è innamorata, Stacie Andree.

Le Mans '66 - La grande sfida, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Quando scopre di non poter più gareggiare a causa dei suoi problemi di cuore, il pilota Carroll Shelby lavora insieme al collaudatore Ken Miles per sconfiggere la Ferrari a bordo di un nuovo veicolo Ford.

FILM COMMEDIE DA VEDERE STASERA IN TV

Selfie di famiglia, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Heloise, madre di tre figli, porta avanti un ristorante per mantenere la propria famiglia. Quando la figlia più giovane, Jade, sta per trasferirsi in Canada per continuare i propri studi, la donna entra in crisi esistenziale.

Non sposate le mie figlie 2, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claude e sua moglie Marie entrano in crisi quando le loro figlie, sposate con persone di diversa nazionalità, dicono loro che vogliono lasciare la Francia.

Febbre da cavallo - La mandrakata, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Dopo molti anni, Bruno Fioretti (Gigi Proietti) ha conservato intatta la sua febbre da cavallo. Ufficialmente ha messo la testa a posto ma in realtà Mandrake continua a giocare alle corse e a perdere.

I programmi in chiaro

Brave ragazze, ore 21:25 su Rai 1

Nella Gaeta degli anni Ottanta, quattro donne dalle storie difficili organizzano una rapina in banca per dare una svolta alle proprie vite.

Il collegio - 1992, ore 21:20 su Rai 2

I ragazzi che varcano i cancelli della quinta edizione si trovano catapultati nel 1992. L'obiettivo è superare l'esame di terza media di quell'anno.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi più caldi del nostro paese.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Calcio - Champions League, ore 21:00 su Canale 5

Real Madrid Vs Inter.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Dimartedì ore 21:15 su La7

L'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris.

Inferno, ore 21:30 su Tv8

Robert Langdon si ritrova coinvolto in una frenetica caccia all'uomo per fermare un folle intenzionato a diffondere un virus letale che potrebbe sterminare metà della popolazione mondiale.

Nati stanchi, ore 21:25 su Nove

Due disoccupati siculi, Salvo e Valentino, cercano di sfuggire alle proprie famiglie partecipando a concorsi pubblici, che, in fondo, sperano di non vincere per evitare di affrontare la vita adulta.