Fast & Furious, la fisica delle scene d'azione: VIDEO

Fast & Furious: le cinque sequenze più adrenaliniche della saga

Come dimenticare la celebre scena del carrarmato in “Fast & Furious 6”. In questo film si vede Dom letteralmente volare da una carreggiata all’altra, su di un ponte, per salvare Letty da una caduta libera e morte certa. Vin Diesel fa schiantare la sua auto, così da avere abbastanza spinta per tentare di afferrare Michelle Rodriguez in volo, nella speranza di atterrare, come accade, sul cofano di un’auto di passaggio.

La dottoressa assegna un punteggio di 2 su 10, ammettendo che tanti singoli eventi della scena sono plausibili, ma non tutti insieme: “Forse però Dom ha salvato così tante persone in volo da avere un’ottima conoscenza pratica della fisica”. Non mancano scene memorabili come Brian che corre sulla superficie di un pullman che sta precipitando da un dirupo, così come la serie di salti incredibili, in auto, da un grattacielo all’altro. Ogni fan della saga ritiene che certe scene siano del tutto irrealizzabili. Nel video però vediamo come vi sia spazio anche per un 10 su 10.