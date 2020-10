Sean Connery, l'omaggio di Sky Cinema al grande attore scozzese

Per rendere omaggio alla star scomparsa, oggi , alle ore 21.15 Sky Cinema Due propone " The Untouchables - Gli Intoccabili.", "capolavoro con il quale, l'attore vinse l’Oscar e Il Golden Globe Il primo novembre, invece, sempre su Sky Cinema due, a partire dalle 10.45, appuntamento con una maratona di 6 film, con in prima serata alle 21.15 "Scoprendo Forrester" Tutto disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

approfondimento Addio a Sean Connery, è morto a 90 anni il primo James Bond "Calma, amico mio. Sta' calmo e tutto avverrà al momento giusto. Umh? Così è questo lavoro: non devi aspettare che accada, non devi neanche volere che accada, devi solo guardare quello che sta succedendo. " E' una delle tante battute pronunciate da Jim Malone, il ruvido, ma giusto poliziotto irlandese interpretato da Sean Connery in "Gli Intoccabili" Peraltro, l'unico ruolo con cui il brizzolato leone di Scozia vinse l'Oscar. Se dovessimo cedere all'ineluttabile fatalit, condita con uno spolverata di cinisnmo che tutti, purtroppo abbiamo una data di scadenza, potremmo citare un'altra frase tratta dal capolavoro di Brian De Palma e sempre pronunciata dal personaggio interpretato da Sean Connery: "Diavolo, si deve pur morire di qualcosa!" Epppure, risulta impossibile credere che ci abbia lasciato, un attore, che come un vino rosso pregiato è migliorato nel tempo. Per fortuna ci restano i suoi film. Perché al netto del Martini agitato e non mescolato e del "Il mio nome è Bond, James Bond" Connery ci ha lasciato in eredità altre opere, in cui ha potuto dimostrare il suo talento attoriale, che andava oltre allo smoking e all'Aston Martin

Gli Intoccabii, in onda su Sky Cinema Due il 31 ottobre alle 21 : 15 approfondimento Sean Connery, l'Intoccabile: il ruolo che gli valse il suo unico Oscar Sei solo chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo! » Una battuta trasfigurata in tormentone per un potente e sontuoso affresco, spirato all'autobiografia dell’agente federale Eliot Ness, che aveva già dato vita negli Stati Uniti a una serie televisiva. Premio Oscar a Sean Connery come miglior attore non protagonista e sublime omaggio di Brain De Palma alla corazzata Potëmkin con la carrozzina che "scende" le scale del Gran Central Station. Poliziotti che vestono Armani e oggetti di scena (bottiglie di acqua di colonia, pennelli da barba) appartenuti al vero Capone, per un film sceneggiato alla perfezione da David Mamet.

Sean Connery, tra talento e autoironia approfondimento Sean Connery, da Hugh Jackman alla Aston Martin: il ricordo sui social Dal selvaggio West alla saga bretone dei Cavalieri della Tavola Rotonda, dalla Spy Story immersa nella brina della guerra fredda, all'educazione letteraria e sentimentale di un talento ribelle, la maratona di Sky Cinema, dedicata a Sean Connery è un viaggio attraverso le mille facce del coriaceo attore scozzese che nel corso della sua carrierà è riuscito a passare con disinvoltura dalla corona di Re Artù alla penna dello scorbutico scrittore William Forrester. Insomma, sei film che rendono giustizia a un mito che ci mancherà moltissimo. Perché oltre al talento, aveva una dote sempre più rara: l'autoironia. Non a caso, di se stesso diceva: " Forse non sono un buon attore, ma qualsiasi cosa avessi fatto sarebbe stata peggio"