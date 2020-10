Dal Concorso Internazionale Cortometraggi a Followed, film in concorso regista filippino Carlo Ledesma, ecco il programma del Festival del primo novembre

approfondimento

Ravenna Nightmare Film Fest 2020: ecco i film programma

Le luci del Ravenna Nightmare Film Fest continuano ad illuminare i lati più oscuri del cinema anche nella seconda giornata di festival, accendendo i riflettori su nuove opere da brivido, sempre in streaming sulla piattaforma MYmovies.it l’1 Novembre 2020.



Si inizia alle 16:00 con Il Concorso Internazionale Cortometraggi, colonna portante della giornata. Realizzato in collaborazione con il Circolo Sogni, il Concorso vede protagonisti i corti più dark del panorama cinematografico contemporaneo. Attraverso gli occhi di brillanti registi provenienti da tutto il mondo, si dà il via ad un fluido e inedito viaggio nel mondo della paura in formato corto. Al vincitore del concorso, votato dagli spettatori attraverso la piattaforma MYmovies.it, verrà attribuito il Premio Anello d'Argento, creato dal Maestro Orafo Marco Gerbella, e un premio in denaro del valore di 1000€. Il Concorso sarà preceduto da un’introduzione di Luigi Distaso del Circolo Sogni “Antonio Ricci”.