Spider-Man: Zendaya arriva sul set per le riprese

La produzione del nuovo capitolo cinematografico del supereroe è entrata nel vivo. Poco fa Just Jared ha annunciato l’arrivo di Zendaya ( FOTO ) sul set della pellicola che vedrà protagonista Tom Holland e la cui uscita è al momento fissata per il 17 dicembre 2021, in un contesto comunque dominato da continui cambiamenti a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Le immagini confermano quindi l’avvio dei lavori che riporteranno Tom Holland ( FOTO ) sul grande schermo dopo i consensi straordinari ottenuti con Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far from Home, in grado di incassare rispettivamente oltre 880.000.000 di dollari e più di 1.130.000.000 di dollari.

Spider-Man: il nuovo film

Stando sempre a quanto riportato da Just Jared, Zendaya classe 1996, prenderà parte alla pellicola che vedrà presente anche Benedict Cumberbatch (FOTO) nel ruolo del Doctor Strange, nei giorni scorsi al centro dei media per l’annuncio dell’avvio dei lavori della pellicola Doctor Strange in the Multiverse of Madness, queste le parole dell’attore: “Al momento sto lavorando alla fase di pre-produzione del secondo film di Doctor Strange, sono davvero entusiasta. Inizieremo a girare intorno alla fine di ottobre o agli inizi di novembre”.

Per quanto guarda il titolo del film, al momento non sono state rilasciate dichiarazioni aumentando quindi l’enorme curiosità; nel cast presente anche Jamie Foxx che tornerà a rivestire i pani di Electro dopo The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro con protagonista l’attore britannico Andrew Garfield.