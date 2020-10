Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 25 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 25 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Cast stellare, con Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman e Helen Mirren. Un gruppo di ex agenti segreti si ritrova per rintracciare un congegno nucleare scomparso.

Ocean’s Thirteen, ore 20:15 su Premium Cinema 1 +24

Terzo capitolo della saga diretta da Steven Soderberg, dal ricco cast, con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, tra gli altri. Un nuovo colpo da parte della banda, alimentata da voglia di vendetta.

Film comici da vedere stasera in TV

Grandi bugie tra amici, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sequel di “Piccole bugie tra amici”. Max, in occasione del suo 60esimo compleanno, riceve un’inattesa visita da parte della sua storica comitiva, non del tutto ben accolta.

Cetto c’è, senzadubbiamente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Terzo capitolo della saga comica di Cetto La Qualunque, con protagonista Antonio Albanese. Cetto ha cambiato vita e si è trasferito in Germania. Torna in Italia per l’imminente morte di sua zia, che gli confessa un segreto: lui ha natali nobili.

Il professore matto, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Il professor Klump, interpretato da Eddie Murphy, è afflitto dall’obesità e riesce a trovare un modo per cambiare il proprio aspetto. Tutto ciò ha però un drammatico effetto sulla sua personalità.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Hellboy, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

David Harbour e Milla Jovovich protagonisti del reboot della saga ispirata al fumetto di Mike Mignola. Il supereroe demoniaco Hellboy si ritrova a fronteggiare un’antica strega, tornata in vita per scatenare l’apocalisse.

The Jurassic Games, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un fanta-action che vede uomini contro animali preistorici, nel segno della realtà virtuale. I detenuti di un carcere del futuro sono obbligati a fronteggiare questa lotta atroce in diretta televisiva.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Fuga dal pianeta Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

L’astronauta Scorch Supernova risponde a una chiamata d’emergenza proveniente da un pianeta sconosciuto. Si tratta della Terra, dove si attua una trappola ai suoi danni.

La famiglia Addams, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Primo lungometraggio animato dedicato alla celebre famiglia Addams. Il folle gruppo deve impedire la costruzione di un nuovo quartiere nella zona del loro castello.

Film thriller da vedere stasera in TV

La confraternita, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

I segreti di una setta analizzati in un thriller mozzafiato. Dopo la morte della madre e la fine del proprio matrimonio, Ashley entra in un gruppo femminile, guidato dalla pericolosa e misteriosa Desiree.

Serpico, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Al Pacino protagonista di un thriller poliziesco tratto da un romanzo di Mario Puzo. Un agente anticonformista combatte la corruzione dell’intero dipartimento di polizia di New York.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Le regole del caos, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

La paesaggista Sabine De Barra viene incaricata di progettare i giardini di Versailles. Col tempo riuscirà a conquistare sia il Re Sole che l’artista André Le Notre.

L’impero del crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Gangster movie ambientato nella New York del Proibizionismo. Quattro criminali si alleano per riuscire a far cadere i boss del quartiere.

Julieta, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Film di Pedro Almodovar incentrato sulla storia di una donna costretta a riaprire un capitolo doloroso della propria vita.

Film horror da vedere stasera in TV

Annabelle 3, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Terzo capitolo della saga horror dedicata alla bambola demoniaca Annabella.

I programmi in chiaro

L’Allieva – Morte di un trapper, ore 21:25 su Rai 1

Alice, specializzanda in Medicina Legale, è alle prese con le difficoltà del mondo del lavoro. Ha tanto da imparare, ma ha grande empatia con le vittime e questo le fa avere una marcia in più.

N.C.I.S. Los Angeles – Alta società, ore 21:00 su Rai 2

La squadra NCIS di Los Angeles, guidata da Callen, agente esperto di incarico sotto copertura, affiancato dall’agente speciale Samuel Hanna.

Che tempo Che fa, ore 20:00 su Rai 3

Programma varietà e talk show condotto da Fabio Fazio. Stasera il primo appuntamento dell’anno con tante novità nel cast.

The Town, ore 21:27 su Rete 4

Film diretto e interpretato da Ben Affleck. Un gruppo criminale è pronto a mettere a segno un colpo enorme nella difficile città di Boston. Il capo però è pronto a uscirne e questo risulta essere più complicato del previsto.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Programma varietà e talk show condotto da Barbara D’Urso. Interviste e approfondimenti su argomenti del momento e gossip.

X-Men – L’inizio, ore 21.15 su Italia 1

Charles ed Erik hanno scoperto dei giovanissimi in possesso di poteri sovrannaturali, il che porta loro alla creazione di una scuola per persone speciali. I primi passi per gli X-Men.

Non è l’arena, ore 20:35 su La7

Dibattiti con tanti ospiti su temi di attualità e politica. Alla conduzione c’è Massimo Giletti.

MasterChef Italia 9, ore 21:30 su TV8

Il talent show culinario più amato di sempre. I concorrenti gareggiano per realizzare il loro sogno di diventare MasterChef d’Italia.

Salvinology – Tutti i volti di Matteo, ore 21:25 su NOVE

Analisi della figura politica di Matteo Salvini, leader della Lega. Dalle parole ai fatti, dai post alle dichiarazioni pubbliche.