Brad Pitt, il suo champagne sarà in vendita dal 15 ottobre

Dal prossimo 15 ottobre sarà in vendita il Fleur de Miraval, lo champagne prodotto da Brad Pitt: un progetto nato dalla collaborazione tra l’attore, l’ex moglie Angelina Jolie e la famiglia Perrin. La prima produzione di questo champagne rosé sarà limitata a 20mila bottiglie che verranno vendute a un prezzo di partenza di circa 390 dollari. Ogni esemplare Fleur de Miraval è laccato in modo che il vino non entri a contatto con la luce fino al giorno in cui la bottiglia sarà aperta.