Brad Pitt presenta la sua casa di Champagne: produrrà solo Rosè

Come riportato dal magazine People, Brad Pitt è pronto per l’arrivo di Fleur de Miraval sul mercato, la data è fissata per il 15 ottobre 2020

Brad Pitt e Angelina Jolie (FOTO) sono tornati insieme, ma solo per un progetto in comune. I due volti noti di Hollywood stanno per fare il loro atteso debutto con Fleur de Miraval.

Brad Pitt: il debutto sul mercato a ottobre Poche ore fa il magazine People ha pubblicato un'intervista esclusiva all'attore che ha parlato della decisione di lanciare una linea di Champagne rosé. Il progetto, avviato da Brad Pitt e Angelina Jolie nel 2012, sta finalmente per fare il suo arrivo sul mercato a stelle e strisce, la data è fissata per il 15 ottobre 2020. Brad Pitt (FOTO) ha parlato dell'impegno nella realizzazione di questa linea: "Per me lo Champagne evoca sentimenti di celebrazione, qualità, prestigio e lusso. Ma lo Champagne rosé è ancora poco conosciuto. Sostenuti dal nostro successo con Miraval in Provenza, ho deciso di provare a creare il brand definitivo di Champagne rosé focalizzando tutti i nostri sforzi soltanto su questo colore".