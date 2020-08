Brad Pitt avrebbe una nuova compagna: la modella Nicole Poturalski. I due sono stati avvistati all'aeroporto Le Bourget di Parigi. A confermare la notizia è un'esclusiva del sito Page Six che parla di una vacanza in Francia della coppia.

Il soggiorno in Francia

L'attore ha 56 anni e la modella 27: i due si starebbero frequentando e avrebbero passato qualche giorno insieme in Francia. All'arrivo in aeroporto Brad Pitt avrebbe tenuto la testa bassa e avrebbe coperto il viso con un cappello e gli occhiali da sole per non farsi riconoscere. La coppia si sarebbe poi diretta al castello di Brad nel sud della Francia. Poturalski sarebbe arrivata all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi da Berlino, mentre Pitt da Los Angeles. "Sono stati visti guidare un veicolo con l'autista che li ha portati all'aeroporto", ha detto un testimone oculare a Entertainment Tonight. "Hanno preso un volo di un'ora e sono stati avvistati all'arrivo nel sud della Francia".