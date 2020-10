Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 23 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 23 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

The Operative - Sotto copertura, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Spy-thriller con Diane Kruger e Martin Freeman. Una giovane agente del Mossad lavora come docente di lingue a Teheran. La sua missione è incastrare il dirigente di una multinazionale.

Terminator - Destino oscuro, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Sarah Connor e la cyborg Grace devono proteggere la vita di Dani Ramos, una giovane donna perseguitata dal Rev-9, un nuovo Terminator capace di scindere il proprio scheletro dall'armatura liquida di cui è dotato.

Homefront, ore 21.15 su Premium Cinema +24

Un ex agente della DEA si trasferisce con la figlia in una quieta cittadina per fuggire dal suo passato. Ma qualcosa distrugge i suoi piani.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Tappo - Cucciolo in un mare di guai, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Un cane viziato di nome Tappo deve imparare a vivere nel mondo reale mentre cerca di fuggire dagli avidi figli del suo ex proprietario. Il cucciolo trova rifugio nella dimora di Zoe, un’aspirante (e poverissima) cantante.

Film comici da vedere stasera in tv

Christmas Mail - Una lettera per sognare, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Un postino deve valutare in segreto il lavoro compiuto da una donna, incaricata di rispondere alle lettere dei bambini indirizzate a Babbo Natale. I due presto si innamorano ma quando la donna scopre il complotto alle proprie spalle decide di sparire senza lasciare traccia.

A cena con un cretino, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Un gruppo di amici organizza cene in cui ogni volta una persona viene umiliata, ma presto i giochi cambiano.

Ci vuole un gran fisico, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Eva lavora in un centro commerciale, è in continua lotta con la figlia adolescente e vive nel terrore di perdere il posto di lavoro.

Film drammatici da vedere stasera in tv

We Are Who We Are, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Quinto e sesto episodio della prima serie firmata da Luca Guadagnino, “ We Are Who We Are ” parla dei giovani e degli adulti, dell’amicizia e dell’amore, dell’Italia e degli Stati Uniti, dell’esercito e della famiglia.

Pelè, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Biografia del leggendario calciatore brasiliano. Dall’infanzia nella povertà fino al gol siglato, a 17 anni, nella finale del 1958 che regalò al Brasile la prima Coppa del Mondo.

Le regole della casa del sidro, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Homer è cresciuto in un orfanotrofio sotto la tutela del dottor Larch. Quando incontra una giovane coppia benestante decide di unirsi a loro, e finisce per innamorarsi della donna. Con Tobey Maguire, Charlize Theron e Michael Caine.

Pinocchio, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Geppetto, per smorzare la propria solitudine, costruisce un burattino di legno che gli faccia da figlio. Per magia, la creaturina prende vita, desiderosa solo di diventare un bambino vero. Un film di Matteo Garrone, con Roberto Benigni.

Dio è donna e si chiama Petrunya, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Durante una festa religiosa, gli uomini di una piccola città della Macedonia competono per trovare una croce, gettata in acqua dal prete. Quest'anno, però, è una donna di nome Petrunya a trovarla, facendo infuriare la comunità maschile.

Noi siamo infinito, ore 21.14 su Premium Cinema 2

Charlie è un adolescente timido e insicuro che cerca di superare il trauma derivante dal suicidio dell'amico Michael. Quando incontra Sam e suo fratello, scopre la passione per la musica e per la scrittura e si innamora.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Signs, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Un predicatore in crisi dopo la morte della moglie scopre dei misteriosi cerchi disegnati in un campo di grano. Gli strani simboli, rinvenuti in tutto il mondo, preannunciano un'invasione aliena. Con Mel Gibson.

Film horror da vedere stasera in tv

It, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Un gruppo di adolescenti scopre l'esistenza di un'entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise.

I programmi in chiaro

Tale e quale show, ore 21.25 su Rai Uno

Show musicale in cui 10 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente.

N.C.I.S., ore 21.20 su Rai Due

In una piccola cittadina, il sottufficiale Noah O'Donnel viene assassinato con tre colpi di pistola. Si tratta dello stesso modus operandi usato dieci anni prima, per uccidere i suoi genitori.

Titolo V, ore 21.20 su Rai Tre

Nuovo programma di informazione e approfondimento, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Quarto Grado, ore 21.20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma “crime” più social della televisione italiana.

Grande Fratello Vip, ore 21.20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Freedom oltre confine, ore 21.30 su Italia 1

Roberto Giacobbo in un programma di divulgazione pop, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Piazzapulita, ore 21.15 su La7

Corrado Formigli conduce l'approfondimento di attualità di La7. Il dibattito, stimolato da numerosi ospiti e da collegamenti in esterna, verterà sui principali temi della politica, dell'economia e della società.

X Factor, ore 21.30 su Tv8

Torna la musica di X Factor, con Alessandro Cattelan al timone e una nuova squadra di giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Fratelli di Crozza, ore 21.25 su Nove

Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.