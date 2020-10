21 ottobre 2015, il giorno di Ritorno al futuro

Non ci sarà mai “Ritorno al futuro 4”. Il co-creatore parla chiaro. Nessuna chance per i fan

Gli amanti di “ Ritorno al futuro ” sanno bene perché il 21 ottobre sia una data importante. Si tratta dell’esatto giorno in cui Marty McFly approda nel futuro, provenendo dal 1985, dopo essere stato nel 1955. Più di trent’anni fa si tentò dunque di ipotizzare la vita in un futuro prossimo, tra gadget tecnologici e abitudini ben differenti.

approfondimento

Esistono le AirMag, ovvero le scarpe in grado di allacciarsi da sole. Nel 2011 venne prodotto un modello identico a quello della pellicola, venduto per aiutare la fondazione contro il Parkinson creata da Michael J. Fox. Col tempo il modello è stato sviluppato e messo sul mercato e nei prossimi anni potrebbe offrire nuove e intriganti soluzioni.

Nel film si vede un uomo chiedere a Marty di firmare una petizione toccando una tavoletta elettronica. Come non pensare ai tablet odierni dunque. Come annunciato nella pellicola, il mondo ha ormai da tempo detto addio ai laser disc, sostituiti negli anni dai DVD, dai Blu-Ray e, oggi, dai contenuti in streaming.

Le fotocamere digitali e portatili sono da anni una realtà, con dimensioni sempre minori. Ognuno ha uno smartphone in grado di scattare foto o, altra previsione azzeccata, avviare una videochat. I sensori per impronte digitali sono parte integrante della nostra vita, essendo presenti ormai anche su computer e telefoni. Lo stesso dicasi per gli occhiali-video, che ricordano gli odierni VR per la realtà aumentata. L’elenco sarebbe alquanto lungo, comprendendo ologrammi, kinect, hoverboard (anche se su ruote) e droni. Nulla da fare invece per le auto volanti, la pizza disidratata, i centri di ringiovanimento e la crionconservazione.