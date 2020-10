Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 17 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 17 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Io c’è, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Per risollevare un bed and breakfast fatiscente, il proprietario decide di fondare una nuova fede che mette al centro l’Io. Due candidature ai Nastri d’Argento per la pellicola con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston.

Vincere insieme, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Un campione dilettante di hockey si ritrova a fare il pattinatore a causa di un incidente che gli blocca la carriera. Accanto a Kate, tra scontri ed equivoci, riuscirà a vincere le Olimpiadi invernali.

Quando meno te lo aspetti, ore 21.15 Premium Cinema 2

Con Kate Hudson e John Corbett, la pellicola racconta la storia di Helen costretta ad occuparsi dei tre nipoti proprio mentre la sua carriera stava per decollare.

Film d’azione da vedere stasera in tv

A rischio della vita, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Un’attesa partita di hockey basata sulla “sudden death” diventa il centro del mondo quando si scopre la presenza di dieci cariche di esplosivo piazzate sotto l’arena che ospita l’incontro.

Ocean’s Twelve, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Sequel di Ocean’s Eleven con protagonisti George Clooney, Brad Pitt, Catherine Zeta Jones, Julia Roberts e Matt Damon. Per saldare il debito con Terry Benedict, la banda decide di organizzare un altro furto, questa volta però puntano ad un obiettivo europeo

Wolf Call – Minaccia in Alto Mare, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Pellicola ambientata a bordo di un sottomarino e che narra le vicende di Chanteraide, da sempre infallibile nell’individuare i sonar nemici. Un suo grave errore però scatenerà una lunga serie di problematiche.

Film noir da vedere stasera in tv

Gangster Land, 21.00 su Sky Cinema Suspense

Il regista Timothy Woodward jr decide di raccontare l’ascesa di Al Capone attraverso gli occhi del suo secondo in comando, Jack “Machine Gun” McGurn.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Terminator, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Prima pellicola di un franchise di successo, “Terminator” è un film cult diretto da James Cameron e interpretato da Arnold Schwarzenegger. La trama è incentrata su un cyborg assassino inviato indietro nel tempo per uccidere Sarah Connor, il cui figlio diventerà un giorno un salvatore contro le macchine in un futuro post apocalittico.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Lansky – Un cervello al servizio della mafia, ore 21.00 Sky Cinema Drama

La storia di Meyer Lansky, boss del crimine organizzato, raccontata attraverso i suoi ricordi. Dall’adolescenza vissuta nel quartiere ebraico di una città americana, all’uso dell’intelligenza per scopi criminali

We Are Who We Are, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Serie tv firmata da Luca Guadagnino, “We Are Who We Are” racconta le vite di due adolescenti americani che vivono a Chioggia, in una base militare statunitense.

L’ufficiale e la spia, ore 21.15 Sky Cinema Due

La pellicola di Roman Polanski racconta il famoso caso Dreyfus, il maggior conflitto politico e sociale della Terza Repubblica e che divise il Paese dal 1894 al 1906.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Pokemon: Detective Pikachu, ore 21.15 Premium Cinema 1 +24

Il giovane Tim e il detective Pikachu lavorano fianco a fianco per svelare il mistero della scomparsa del padre del giovane. Il duo scoprirà un pericolo complotto.

Film commedia da vedere stasera in tv

Attenti a quelle due, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Anne Hathaway e Rebel Wilson interpretano due truffatrici che si mettono l’una contro l’altra per conquistare le attenzioni di un miliardario arrivato a Beaumont-sur-Mer.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

La famosa invasione degli orsi in Sicilia, ore 21,00 Sky Cinema Family

Film d'animazione diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull’omonimo romanzo di Dino Buzzati. La pellicola segue le vicende di Leonzio, il Grande Re degli orsi, che nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle 2020, ore 20.35 su Rai 1

Quindicesima edizione dello show che spinge tredici vip ad imparare l’arte del ballo in coppia con maestri professionisti.

SWAT, ore 21:05 su Rai 2

Undicesimo episodio della terza stagione della serie tv statunitense con protagonista Shemar Moore nel ruolo dell’ex Marine Daniel Harrelson, ora sergente SWAT della zona.

Contromano ore 21:45 su Rai 3

La routine di Mario, milanese abitudinario, viene stravolta da Oba, giovane senegalese venditore ambulante che si piazza vicino al suo negozio. Mario sceglie una via drastica, rapisce Oba per riportarlo al suo paese.

Tu si que vales, ore 21:20 su Canale 5

Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, insieme ad una giuria popolare, selezionano i candidati alla vittoria per il talent show “Tu si que vales”.

Ferdinand, ore 21:20 su Italia 1

Film d’animazione che racconta la storia di Ferdinando, toro che adora i fiori e odia combattere. Scappa dall’allevamento di tori da corrida e viene accolto da Nina.

Die Hard – Un buon giorno per morire, ore 21:22 su Rete 4

John McClane, interpretato da Bruce Willis, affronta una nuova avventura, questa volta in Russia per tirare fuori di prigione il figlio. Durante il soggiorno a Mosca, scopre però un piano terroristico dietro l’arresto del figlio.

JFK – Un caso ancora aperto, ore 21.15 su La7

Grande cast di stelle per il film diretto da Oliver Stone e che racconta le indagini sull’omicidio del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy.

La promessa dell’assassino, ore 21:30 su Tv8

Il ristorante “Trans-Siberian” è la copertura perfetta della mafia russa a Londra. Il proprietario Semyon e il figlio Kirill devono fare i conti con Nicolaj, autista dell’organizzazione coinvolto nel caso di una ragazza russa morta di parto.

Avamposti – Cerignola La quarta mafia, ore 21.25 su Nove

Docuserie che racconta questa volta la lotta alla criminalità organizzata a Cerignola, in provincia di Foggia. I Carabinieri non si arrendono affrontando casi di rapine al bancomat e ricettazione di auto rubate.