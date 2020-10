Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 14 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 14 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Genitori quasi perfetti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Anna Foglietta e Lucia Mascino protagoniste di una commedia che vede una madre single invitare i giovani amici del figlio e i rispettivi genitori per una festa dai risvolti tragicomici.

Un weekend da bamboccioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek in una commedia corale che vede cinque vecchi amici rivivere i tempi andati della propria gioventù in un folle weekend.

Il cuore grande delle ragazze, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Nastro d’Argento per Micaela Ramazzotti grazie a questo film, che racconta la storia d’amore di una giovane di buona famiglia e un mascalzone, per la regia di Pupi Avati.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La vita invisibile di Euridice Gusmao, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film tratto dal romanzo di Martha Batalha, ambientato a Rio de Janeiro, negli anni ’50. Due sorelle molto legate sono costrette a separarsi a causa del padre.

Wajib – Invito al matrimonio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pellicola pluripremiata ambientata a Nazareth. Un professore ha la chance di riallacciare i rapporti con il figlio, organizzando un matrimonio secondo la tradizione palestinese.

Un’arida stagione bianca, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film tratto dal romanzo di A. Brink, con il premio Oscar Marlon Brando. Ambientato in Sudafrica nel 1976, vede un professore bianco indagare sulla morte di un giovane di colore.

Film gialli da vedere stasera in TV

Le due verità, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Episodio della miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Agatha Christie. Un giovane viene arrestato, a Natale del 1954, con l’accusa d’aver ucciso la madre adottiva. Il caso però è tutt’altro che chiuso.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Viaggio nell’isola dei dinosauri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un aereo attraversa un varco spazio-temporale finendo su un’isola abitata da animali preistorici.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Strade violente, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Opera prima di Michael Mann. Un ladro di gioielli vorrebbe uscire finalmente dal giro, ma viene incastrato da uno spietato ricettatore.

Daylight – Trappola nel tunnel, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Action catastrofico con Sylvester Stallone e Viggo Mortensen. Un incidente scatena un vero e proprio inferno in un tunnel sotterraneo che unisce Manhattan al New Jersey.

The Great Wall, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Kolossal con protagonista Matt Damon. Nella Cina del XII secolo due mercenari europei si ritrovarono coinvolti in una guerra all’ombra della Grande Muraglia cinese.

Film thriller da vedere stasera in TV

Domino, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nikolaj Coster-Waldau protagonista di un thriller di Brian De Palma. Due agenti di Copenaghen sono sulle tracce di un assassino. Si ritrovano coinvolti in un intrigo internazionale.

The Housemaid, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Erotismo e vendetta si uniscono in questo delicato thriller coreano. Una giovane, assunta come governatrice, diventa la schiava d’amore del padrone di casa, sconvolgendo l’equilibrio famigliare.

Film romantici da vedere stasera in TV

Chalet Girl, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Felicity Jones in una commedia romantica ambientata tra i ghiacci. Una skateboarder dice addio ai propri sogni di gloria e diventa una cameriera in uno chalet. É qui che scopre la propria passione per lo snowboard e trova l’amore.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Lucy, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Scritto e diretto da Luc Besson, che ha scelto come protagonista Scarlett Johansson. Quest’ultima deve portare una valigetta dal misterioso contenuto a un uomo d’affari. Si tratterà del primo passo verso una radicale trasformazione.

I programmi in chiaro

Italia-Olanda, ore 20:30 su Rai 1

Sfida internazionale tra Italia e Olanda, valida per la Nations League.

Mare Fuori, ore 21:20 su Rai 2

Episodio dal titolo “L’amore malvagio”. Fiction che vede come protagonisti Filippo, giovane pianista benestante, e Carmine, proveniente da una famiglia criminale napoletana, che ha però voluto allontanarsi da quel mondo, trovandosi un lavoro onesto. I due si ritrovano a condividere la stessa cella.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che offre un aiuto ai telespettatori che sono alla ricerca di cari scomparsi.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Alessia Marcuzzi conduce una nuova edizione di “Temptation Island”, che vede delle coppie accettare una sfida, mettendo alla prova il proprio rapporto, così da salvarlo o accantonarlo per sempre.

Jack Reacher – La prova decisiva, ore 21:30 su Italia 1

Tom Cruise torna nei panni di Jack Reacher, ex poliziotto che ha trascorso grande parte della propria vita nel sottobosco criminale. Prova a tenersi lontano da guai ma viene coinvolto in un vero e proprio massacro.

Baciato dalla fortuna, ore 21:22 su Rete 4

Gaetano, vigile urbano napoletano trapiantato al Nord, conduce un’esistenza complessa ed è sommerso dai debiti. Tutto cambia quando una sua amica, da sempre innamorata di lui, gioca la sua schedina, che risulta vincente.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale e storico, condotto da Andrea Purgatori.

50 volte il primo bacio, ore 21:30 su TV8

Un veterinario si innamora a prima vista di Lucy nel paradiso delle Hawaii. Lei ha però un problema di memoria e continua a dimenticarsi di lui. Questi è però pronto a farla costantemente innamorare di lui.

La passione di Cristo, ore 21:25 su NOVE

Le ultime ore del Cristo, tra sofferenze, torture e il perdono universale, in questo film cult diretto da Mel Gibson.