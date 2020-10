Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 7 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 7 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

La casa di famiglia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia degli equivoci, che vede quattro fratelli intenzionati a vendere la tenuta di famiglia. Il padre però, di colpo, esce dal coma, il che cambia radicalmente i piani.

La rivincita delle sfigate, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Esordio alla regia di Olivia Wilde. Al fine di recuperare il tempo passato a studiare, due studentesse decidono di trascorrere una lunga notte di eccessi.

Cose dell’altro mondo, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Tutti gli extracomunitari di un paese veneto svaniscono nel nulla dopo la dichiarazione xenofoba di un imprenditore locale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Lontano da qui, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film premiato per la migliore regia al Sundance. Una storia di speranza e disperazione con protagonista Maggie Gyllenhaal. Una maestra d’asilo scopre il talento per la poesia di un suo giovanissimo alunno.

Mona Lisa Smile, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Julia Roberts, Kirsten Dunst e Julia Stiles in un film sull’emancipazione. Negli anni ’50 un’insegnante idealista stravolge il clima repressivo di un college femminile.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Rocky III, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sylvester Stallone, Hulk Hogan e Mr. T nel terzo capitolo della saga. Rocky Balboa si ritrova KO contro un feroce avversario. Una vecchia conoscenza gli restituirà la voglia di combattere.

Fast & Furious 6, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sesto capitolo della celebre saga con protagonisti Vin Diesel e Paul Walker. Dom riunisce la vecchia squadra per riuscire a contrastare una banda di piloti criminali.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Premio Oscar nel 2002 per questo cult animato che ha rivoluzionato il mondo delle favole. Un orco verde è chiamato a salvare una principessa, destinata a sposare un principe crudele.

Film thriller da vedere stasera in TV

Countdown, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un’app predice il giorno e l’ora della morte di chiunque la scarichi. Una giovane cerca di cambiare il proprio destino a tutti i costi.

Film romantici da vedere stasera in TV

Amore, romanticismo e cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale ambientata a Bruges, in Belgio. Emma ha il cuore spezzato a causa del proprio ex. In città si infatua di un affascinante cioccolatiere.

Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ian McKellen interpreta un anziano Sherlock Holmes, che arranca tra i ricordi e prova a risolvere un caso che lo ossessiona da molto tempo.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Underwater, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Survival movie con Kristen Stewart e Vincent Cassel. Una base di lavoro subacquea viene sconvolta da un terremoto. Ciò costringe alcuni scienziati a fronteggiare dei terribili mostri marini.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Kong: Skull Island, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Reboot del franchise di King Kong, che riporta il pubblico sulla leggendaria Skull Island, ricca di pericolose insidie.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Il cavaliere oscuro – Il ritorno, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Ultimo capitolo della trilogia di Batman di Christopher Nolan. Il cavaliere oscuro fa ritorno a Gotham dopo 8 anni d’assenza, dovendo lottare per salvarla e salvare se stesso.

Film biografici da vedere stasera in TV

Nato il 4 luglio, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Film di Oliver Stone, vincitore di due Premi Oscar. Si racconta la reale storia di Ron Kovic, reduce del Vietnam.

I programmi in chiaro

Italia-Moldavia, ore 20:30 su Rai 1

Amichevole internazionale tra Italia e Moldavia.

Mare Fuori, ore 21:20 su Rai 2

Episodio dal titolo “La vendetta per guarire”. Fiction che vede come protagonisti Filippo, giovane pianista benestante, e Carmine, proveniente da una famiglia criminale napoletana, che ha però voluto allontanarsi da quel mondo, trovandosi un lavoro onesto. I due si ritrovano a condividere la stessa cella.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che offre un aiuto ai telespettatori che sono alla ricerca di cari scomparsi.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Alessia Marcuzzi conduce una nuova edizione di “Temptation Island”, che vede delle coppie accettare una sfida, mettendo alla prova il proprio rapporto, così da salvarlo o accantonarlo per sempre.

John Rambo, ore 21:30 su Italia 1

Una nuova missione per John Rambo, che ha detto addio da tempo agli Stati Uniti e vive al confine tra Thailandia e Birmania.

Stasera Italia – Speciale, ore 21:20 su Rete 4

Programma a cura della redazione del TG4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale e storico, condotto da Andrea Purgatori.

Men in Black II, ore 21:30 su TV8

Secondo capitolo di “Men in Black”, ancora con Will Smith e Tommy Lee Jones. Quest’ultimo dovrà tornare in azione per una nuova missione. Ne va della sicurezza della Terra.

Sei giorni sette notti, ore 21:25 su NOVE

Quinn è uno scontroso pilota che vive una vita in tranquillità in un arcipelago tropicale. Un giorno incontra una pignola redattrice in vacanza con il suo fidanzato e tutto cambia di colpo.