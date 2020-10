Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 4 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 4 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film Commedia da vedere stasera in TV

Tale madre, tale figlia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una spensierata commedia francese. Madre e figlia, con personalità del tutto opposte, vivono insieme la gravidanza.

Quattro matrimoni e un funerale, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Una travolgente commedia britannica. Un dongiovanni un po’ sbadato, Charles, si innamora di Carrie.

Un amore all’altezza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Diane si innamora di un uomo con grande fascino ma molto più basso di lei.

Amici come prima, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Christian De Sica e Massimo Boldi in un film che rilancia la loro collaborazione storica. Cesare, licenziato dal suo lavoro, si traveste da donna per ottenere un lavoro da badante.

Cafe’ Society, ore 21.14 su Premium Cinema 2

Bobby lascia il Bronx e va ad Hollywood per coronare il suo sogno: entrare nel mondo del cinema. Diretto da Woody Allen.

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Il primo film della saga di Eddie Murphy. Un poliziotto indisciplinato indaga sulla morte di un amico.

Film Drammatici da vedere stasera in TV

Angeli d’Acciaio, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul. Siamo nei primi anni del 900 e un gruppo femminista combatte per il diritto al voto delle donne.

Vivere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Marito e moglie in crisi, arriva una ragazza irlandese che rompe gli equilibri precari.

Film d'Avventura da vedere stasera in TV

Abel - Il figlio del vento, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Lukas, un dodicenne, tiene in vita un aquilotto caduto dal nido e lo alleva in segreto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Inferno di Cristallo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un action catastrofico. In un grattacielo divampa un incendio e due genitori lottano per salvare la vita dei loro bambini.

Godzilla II - King of the monsters, ore 21.14 su Premium Cinema 1

Il secondo capitolo della saga dedicata a "Godzilla". I mostri giganti Mothra, Rodan, King Ghidorah competono per la supremazia.

Ocean's 8, ore 21.14 su Premium Cinema 1 +24

Debbie recluta una formazione tutta al femminile per la rapina del secolo.

Film Thriller da vedere stasera in TV

Armi Chimiche, dalle 21:00 su Sky Cinema Suspance

Monica Bellucci interpreta una donna che complica i piani di un anziano agente del Mossad, alle prese con l'ultima missione della vita.

Film Gialli da vedere stasera in TV

Petra (Stagione 1, ep. 3), ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Petra e Antonio indagano sul ritrovamento di un corpo. Saranno aiutati da un’addestratrice e un veterinario.

Film Documentari da vedere stasera in TV

Starman, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Il documentario sulla vita di Luca Parmitano, astronauta e orgoglio italiano.

I programmi in chiaro

L’Allieva 3 - Il coltello Yanagiba, ore 21:25 su Rai 1

Alice Allevi non è più un’allieva ma un medico legale a tutti gli effetti. Sarà lei a dover risolvere alcuni casi gialli.

N.C.I.S. Los Angeles Madre, ore 21:05 su Rai 2

Eric accetta un nuovo impiego e scopre che l’azienda è stata acquisita dai cinesi. Che rubano tecnologie militari americane per poi rivenderle.

Che tempo Che fa, ore 20:00 su Rai 3

Programma varietà e talk show condotto da Fabio Fazio. Stasera il primo appuntamento dell’anno con tante novità nel cast.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Programma varietà e talk show condotto da Barbara D’Urso. Interviste e approfondimenti su argomenti del momento e gossip.

Il libro della giungla, ore 21.30 su Italia 1

Mowgli, cucciolo d’uomo cresciuto dai lupi, per sfuggire dalla tigre si avventura in una giungla.

Unstoppable - Fuori Controllo, ore 21:27 su Rete 4

Un capotreno al primo giorno di lavoro deve scongiurare un gravissimo incidente insieme ad un nuovo e difficoltoso collega.

Non è l’arena, ore 20:35 su La7

Dibattiti con tanti ospiti su temi di attualità e politica. Alla conduzione c’è Massimo Giletti.

MasterChef Italia ep. 8, ore 21:30 su TV8

Il talent show culinario più amato di sempre. I concorrenti gareggiano per realizzare il loro sogno di diventare MasterChef d’italia.

Gang latine a Milano, ore 21:25 su NOVE

Alla scoperta di un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia, quello delle gang latino americane.