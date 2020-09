Il legame, è uscito il trailer della pellicola con Riccardo Scamarcio

Il Legame: il trailer della pellicola horror

approfondimento

Dopo tanto tempo, Francesco, interpretato dall’attore pugliese (FOTO) , decide di fare ritorno alla sua casa natale per presentare la moglie Emma e la figlia Sofia alla sua famiglia, ma qualcosa non sembra andare come previsto, infatti i protagonisti si ritrovano a vivere un’esperienza terrificante, una serie di strani eventi turberà la loro serenità aprendo a eventi inaspettati tra paura e mistero.

La pellicola horror farà il suo debutto venerdì 2 ottobre, ma nel frattempo Netflix Italia ne ha condiviso il trailer. Il filmato, dalla durata di circa un minuto, porta gli spettatori all’interno del film mostrandone cast principale e ambientazione. Nella pellicola anche l’attrice argentina Mía Maestro, classe 1978; la regia è di Domenico de Feudis.