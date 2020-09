L’ombra di Caravaggio, iniziate le riprese del film di Michele Placido

Al via le riprese del nuovo film scritto, diretto e interpretato da Michele Placido dedicato al genio di Caravaggio

La trama

Un film narra l’intricata e avventurosa esistenza del grande pittore della fine del 500, già una popstar al suo tempo, raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nell'insondabile mistero del suo animo tormentato. Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un'artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata con le sue donne e i suoi demoni, in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un'icona affascinante e universale.