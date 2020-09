Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 23 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 23 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gli anni più belli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gabriele Muccino dirige un cast d’eccezione con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria. Lo specchio di un Paese attraverso 40 anni di storia di un gruppo di amici.

The Company Man, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramma sociale dal ricco cast, con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. Un agiato impiegato vede la propria vita crollare dopo aver perso il lavoro a causa della Recessione.

Film biopic da vedere stasera in TV

Bad Education, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Hugh Jackman e Allison Janney in un intenso biopic. Il sovrintendente di un istituto scolastico decide di sfruttare del denaro pubblico per condurre la vita che ha sempre sognato.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il silenzio degli innocenti, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult vincitore di 5 Premi Oscar. Jodie Foster interpreta un’agente dell’FBI costretta a chiedere aiuto al celebre serial killer Hannibal Lecter per risolvere un inquietante caso.

Film comici da vedere stasera in TV

I tuoi, i miei e i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Dennis Quaid e René Russo nel remake di “Appuntamento sotto il letto”. Helen e Frank vantano ben 18 figli in due. I piccoli non sono d’accordo nel vederli l’uno al fianco dell’altra.

Nove lune e mezza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Livia accetta di fungere da madre surrogata per sua sorella. I rispettivi fidanzati però sono del tutto all’oscuro.

Un figlio all’improvviso, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Brillante commedia degli equivoci, che vede la vita di una coppia di mezza età stravolta dall’arrivo di un giovane che sostiene d’essere loro figlio.

Kiki e i segreti del sesso, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Spregiudicata commedia sul sesso. Si intrecciano le storie di cinque personaggi, alle prese con particolari voglie in una torrida estate madrilena.

Una notte da leoni 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Ultimo capitolo della saga comica con Bradley Cooper e Zach Galifianakis. Gli inseparabili amici si ritrovano a compiere un ultimo e folle viaggio a Las Vegas.

I due soliti idioti, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Sequel de “I soliti idioti”, con Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Gag esilaranti e una miriade di personaggi folli.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Escape Plan 3 – L’ultima sfida, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ray Breslin ha un nuovo compito, liberare la figlia di un magnate del mondo della tecnologia. È stata rinchiusa in un carcere inespugnabile in Lettonia.

Red 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Un gruppo di ex agenti in pensione viene richiamato in azione a causa di un tentativo di insabbiamento. Sono divenuti scomodi e per questo c’è chi vorrà eliminarli. Pellicola con Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman ed Helen Mirren.

Film horror da vedere stasera in TV

Ancora auguri per la tua morte, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sequel dell’horror di successo della Blumhouse. Il misterioso killer prende di mira un amico di Tree. La giovane si ritrova così nel suo vecchio incubo.

Intervista col vampiro, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Viaggio nella drammatica vita di un gruppo di vampiri. Un film tratto dall’omonimo romanzo della Rice. Cast che vanta Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas. La trasformazione in vampiro del protagonista lo condurrà in un mondo di passioni, desideri e indicibili crimini.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Batman Begins, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Primo capitolo della trilogia di Christopher Nolan su Batman. Si narrano le origini del personaggio, dal trauma infantile alla setta che lo ha addestrato per diventare il cavaliere oscuro.

I programmi in chiaro

Ulisse: il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Appuntamento dal titolo “Raffaello Sanzio, artista divino”. Alberto Angela conduce il suo pubblico in un viaggio alla scoperta di uno dei più grandi artisti mai vissuti.

Mare Fuori – Vite spezzate, ore 21:20 su Rai 2

Fiction che vede come protagonisti Filippo, giovane pianista benestante, e Carmine, proveniente da una famiglia criminale napoletana, che ha però voluto allontanarsi da quel mondo, trovandosi un lavoro onesto. I due si ritrovano a condividere la stessa cella.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che offre un aiuto ai telespettatori che sono alla ricerca di cari scomparsi.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Alessia Marcuzzi conduce una nuova edizione di “Temptation Island”, che vede delle coppie accettare una sfida, mettendo alla prova il proprio rapporto, così da salvarlo o accantonarlo per sempre.

Rambo 2 – La vendetta, ore 21:30 su Italia 1

Rambo ottiene la propria libertà a patto di tornare in azione. Il suo tormento non è terminato e dovrà così partire per il Vietnan ancora una volta.

Stasera Italia – Speciale, ore 21:25 su Rete 4

Programma a cura della redazione del TG4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale e storico, condotto da Andrea Purgatori.

Sotto assedio, ore 21:30 su TV8

Un gruppo di rapinatori in fuga prende in ostaggio un medico, costringendolo a prendersi cura di un membro della banda, gravemente ferito.

Ultimatum alla Terra, ore 21:25 su NOVE

Un gigantesco robot minaccia la vita sulla Terra, mentre un alieno dalle sembianze umane porta un messaggio di guerra.