Karen Mulder torna su Vogue dopo 20 anni, la top model racconta gli abusi nella moda. FOTO
L'ex supermodella olandese, oggi 57enne, torna sulla cover del celebre fashion magazine dopo due decenni di assenza, tornando sulle pagine dell’edizione tedesca. Il ritorno riporta al centro una carriera segnata da grandi successi e da controverse vicende personali. Mulder, infatti, ha parlato degli abusi nella moda che per prima denunciò, senza purtroppo essere inizialmente creduta. Ripercorriamo la storia e la carriera di questa donna straordinaria, sia per beltà sia per personalità.
A cura di Camilla Sernagiotto