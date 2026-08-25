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Karen Mulder è nata a Vlaardingen il 1º giugno 1969. È cresciuta fra L'Aia e Voorburg. Karen è figlia di Ben Mulder e Marijke e ha una sorella più giovane, l'attrice Saskia Mulder, la quale ha recitato in The Beach e nel film horror britannico The Descent. Ha inoltre interpretato il ruolo di Fist nella serie di Channel 4 The Book Group ed è apparsa nei panni di "Francesca" nel primo episodio della prima stagione di Jonathan Creek.

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