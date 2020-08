Bradley Cooper sul set del nuovo film

Della nuova pellicola di Paul Thomas Anderson non si conosce il titolo ma solo il nome in codice "Soggy Bottom": sappiamo che si tratta di un film di formazione ambientato negli anni '70 e che la storia è incentrata su uno studente delle superiori che è al contempo anche una star di successo. Poche certezze anche sul cast: ad oggi, Cooper è l'unico nome noto associato alla pellicola anche se, appunto, non dovrebbe essere il protagonista del film, che invece segue le vicende di un ragazzo. Pare che l'attore 45enne interpreti un produttore musicale che, grazie al suo intuito, è riuscito a scoprire un giovane prodigio: nelle immagini dal set lo vediamo con camicia e pantaloni bianchi di cotone, abbinati a scarpe marroni. Bradley indossava anche una parrucca marrone ispida, una folta barba e una collana a medaglione, un look molto diverso da quello solito dell'attore.