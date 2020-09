Per Petra è in arrivo un vero giorno da cani

Paola Cortellesi torna a essere il personaggio creato da Alicia Giménez-Bartlett: il secondo appuntamento con la nuova produzione Sky Original prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm andrà in onda in prima tv lunedì 21 settembre, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno (disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. In 4K HDR per i clienti Sky Q satellite)

Dopo l’esordio di lunedì scorso, con ascolti record su Sky, un nuovo caso da risolvere per l’ispettore Petra Delicato nella seconda delle quattro storie di PETRA , la nuova produzione targata Sky Original prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm, che andrà in onda in prima tv lunedì 21 settembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite.

approfondimento Petra, il cast della detective story con Paola Cortellesi. FOTO In Giorno da cani, il ritrovamento di un corpo senza nome introduce Petra (Paola Cortellesi) e Antonio (Andrea Pennacchi) nel mondo del commercio illegale di cani da difesa. Un bel veterinario, un’addestratrice e un bastardino soprannominato Spavento saranno i loro compagni durante un’indagine complicata, costellata di omicidi e colpi di scena. Per risolvere un caso nel quale niente è come sembra, Petra e Antonio saranno costretti a mettere in gioco tutto.