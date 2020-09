Alicia Giménez Bartlett presenta "Petra", tra televisione e letteratura

Il cast e la regia di Petra

Petra: la parola alla regista, Maria Sole Tognazzi VIDEO

"Per me Paola Cortellesi è perfetta per interpretare Petra. È una donna bella, ma non è una Barbie. Possiede una grandissima sensibilità. Anche Andrea Pennacchi, che interpreta Antonio Ponte, è un grande attore, ha una faccia particolare, è un uomo forte, per nulla sofisticato e quindi molto adatto per il personaggio. E alla fine la relazione tra L’ispettrice e il vice è un omaggio alla possibilità che possa esistere una vera amicizia tra un uomo e una donna. Per quanto concerne la regia, ho visto al lavoro sul set Maria Sole Tognazzi: è un generale. Mi piace moltissimo quando dice stop. Tant’ è che le ho chiesto, se una volta, potevo darlo io lo stop. È una regista che sa esattamente quello che vuole-"