Venezia 77, Barbera: “Ha vinto cinema attento alla realtà e giovane”

I premi dell’edizione 77

La Giuria del 77° Festival di Venezia (LO SPECIALE - I VIDEO), presieduta Cate Blanchett, ha assegnato il Leone d’Oro allo statunitense Nomadland di Chloé Zhao. L'Italia festeggia la Coppa Volpi per Pierfrancesco Favino, co-protagonista di Padrenostro. La Coppa Volpi femminile va a Vanessa Kirby, premiata per la Martha di Pieces of a Woman. Il Leone d'Argento per la miglior regia è andato al giapponese Spy No Tsuma (“moglie di una spia”) di Kiyoshi Kurosawa. Il Leone d'Argento – Gran Premio della Giuria è andato a Nuevo Orden del messicano Michel Franco. Il Gran Premio della Giuria è andato a Cari Compagni di Andrey Konchalovski mentre il Premio per la Sceneggiatura è andato all'indiano The Disciple di Chaitanya Tamhane. Nella sezione Orizzonti l'Italia festeggia il Premio alla miglior sceneggiatura per I predatori di Pietro Castellitto. La miglior regia è quella del filippino Lav Diaz, per Lahi, Hayop. Il Premio per il miglior film va a Dashte Khamoush (The Wasteland) dell'iraniano Ahmad Bahrami.