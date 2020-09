Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 11 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 11 settembre, in TV su Sky. Commedie, horror e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedie da vedere stasera in TV

Genitori quasi perfetti, ore 21:25 su Sky Cinema Uno

Commedia con Anna Foglietta e Paolo Calabresi. Simona, madre del piccolo Filippo, si sente inadatta al proprio ruolo di madre. La situazione peggiorerà quando dovrà organizzare la festa di compleanno del figlio.

Film thriller da vedere stasera in TV

Parasite, ore 20:50 su Sky Cinema Due

Film del 2019 diretto da Bong Joon-ho. Ha vinto quattro Premi Oscar tra cui quello per il miglior film. Ki woo viene da una famiglia povera ma unita. Quando un suo amico gli propone di sostituirlo come tutore del figlio di un ricco magnate, il ragazzo riesce a procurare un lavoro anche alla sorella.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Cattivissimo me 3, ore 21:40 su Sky Cinema Collection

Gru è stato cacciato dalla Lega Anti Cattivi per essersi lasciato sfuggire Balthazar Bratt, un supercriminale che da giovane era una star televisiva degli anni '80. Gru si ritrova così nel bel mezzo di una profonda crisi d'identità.

Film commedie da vedere stasera in TV

L'asilo dei papà, ore 21:25 su Sky Cinema Family

Protagonisti Eddie Murphy e Jeff Garlin. Dopo essere stato licenziato, il pubblicitario Charlie Hinton decide di aprire un asilo per bambini insieme ad un amico. La signora Harridan, proprietaria di un altro asilo, tenta allora di sfidarlo.

Film western da vedere stasera in TV

Deadwood - Il film, ore 21:05 su Sky Cinema Action

Il film è il sequel dell'omonima serie televisiva. La storia è ambientata nel 1889: l'arrivo di un senatore innesca sanguinose rivalità in una cittadina mineraria del Sud Dakota, nell'imminenza dell'ammissione dello stato nell'Unione.

Godzilla, ore 21:00 su Premium Cinema 1

Reboot della serie cinematografica con protagonista Godzilla. A Tokyo, l'ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all'interno di una centrale nucleare durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody, un esperto supervisore americano. Molti anni dopo il professore riesce a far luce sulla natura di quelle misteriose scosse.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blow out, ore 21:05 su Sky Cinema Suspense

Film del 1981 scritto e diretto da Brian De Palma. Fra i protagonisti John Travolta, Nancy Allen e John Lithgow. Un tecnico del suono registra accidentalmente una prova secondo cui l'incidente stradale che coinvolge un candidato alle presidenziali era in realtà un omicidio premeditato.

Senza tregua 2, ore 21:18 su Premium Cinema 1 +24

L'ex-marine Wes Baylor, dopo aver ucciso sul ring il suo rivale amico, continua a dannarsi per quel fatto. Un giorno Aldrich lo scova e gli propone un'ultima battaglia.

Film romantici da vedere stasera in TV

Le ragioni del cuore, ore 21:25 su Sky Cinema Romance

Jamie Spellman deve fare i conti con quanto sia difficile fare carriera con il suo sogno di dipingere. E anche scegliere l'uomo adatto non è affatto facile, visto che ce ne sono diversi che sembrano perfetti per lei.

Gli anni più belli, ore 21:45 su Sky Cinema Uno +24

La storia di quattro amici raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, passando per la loro adolescenza fino all'età adulta.

Film biopic da vedere stasera in TV

City of Lies - L'ora della verità, ore 21:05 su Sky Cinema Drama

Adattamento cinematografico del libro Labyrinth scritto da Randall Sullivan, che ripercorre gli omicidi di Notorious B.I.G. e di Tupac Shakur, seguendo le indagini del detective Russell Poole (Johnny Depp).

All'ultimo voto, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film basato sull'omonimo documentario del 2005 sulle elezioni presidenziali in Bolivia del 2002, che portarono all'elezione di Gonzalo Sánchez de Lozada.

Film commedie da vedere stasera in TV

Masterminds - I geni della truffa, ore 21:20 su Sky Cinema Comedy

David Ghantt è stanco della monotonia di guidare ogni giorno un furgone blindato. Quando una sua collega del quale è innamorato gli propone di mettere in atto una rapina, lui accetta.

Se sei così, ti dico sì, ore 21:20 su Premium Cinema 3

Commedia con protagonisti Emilio Solfrizzi e Belén Rodríguez. Piero Cicala è un cantante famoso negli anni 80 grazie a una canzone. Oggi lavora come cameriere ma un giorno gli viene proposto di esibirsi in una trasmissione televisiva. Giunto a Roma, conosce Talita Cortès, una diva argentina, con cui nasce una reciproca attrazione.

Sistemo l'America e torno, ore 21:35 su Sky Cinema per te

Film del 1974 diretto da Nanni Loy. Giovanni ha un compito: trovare Ben Ferguson, un promettente giocatore di pallacanestro, per convincerlo a giocare nella squadra del suo datore di lavoro.

I programmi in chiaro

Panariello Conti Pieraccioni Lo Show, ore 21:25 su Rai 1

Uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Stagione 17, episodio 12 dal titolo “Piano di volo”. Il tenente Rebecca Weeks sembra essersi schiantata nell'Oceano in seguito ad una crisi di ipossia sopravvenuta mentre era al comando del suo aereo. Poco dopo, il sottufficiale Patrick Fisher, con cui la donna aveva una relazione segreta, viene trovato morto proprio nella sua cuccetta...

Cuori puri, ore 21:20 su Rai 3

Agnese ha appena compiuto 18 anni e vive con la madre, una donna severa e molto devota. Quando incontra Stefano, 25 anni, custode di un parcheggio, tra i due nasce un legame profondo.

Il volo – 10 anni insieme, ore 21:20 su Canale 5

Il Volo si esibisce dal Teatro Montecatini di Matera, cantando alcuni dei pezzi più noti della carriera musicale dei tre tenori.

Freedom oltre il confine, ore 21:25 su Italia 1

Roberto Giacobbo in un viaggio alla scoperta del mondo delle pseudoscienze e del mistero.

Quarto grado, ore 21:25 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma che segue i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni.

Propaganda Live, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

X Factor – Il sogno, ore 21:30 su Tv8

Maratona per rivivere i momenti più emozionanti delle ultime edizioni del talent.

I migliori fratelli di Crozza, ore 21:35 su Nove

Il meglio della satira di Maurizio Crozza, con imitazioni, monologhi e canzoni.