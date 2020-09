Giovedì 10 settembre particolarmente ricco nelle sale italiane. Scopriamo tutte le trame delle pellicole che usciranno oggi al cinema

“ASSaNDIRA”, IL FILM DRAMMATICO DI SALVATORE MEREU La pellicola è in realtà uscita ieri sera e porta sullo schermo Gavino Ledda, Anna Koenig, Marco Zucca. Proiettata al Festival di Venezia, clicca qui per la recensione. Sinossi ufficiale: zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio come un vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La pioggia torrenziale ha appena finito di spegnere il fuoco che si è mangiato in una notte sola l’agriturismo in mezzo al bosco, Assandira. Ma la pioggia non ha spento il dolore, il rimorso bruciante per il figlio che è morto in mezzo alle fiamme e che non è riuscito a salvare.

All’alba, i primi ad arrivare sono i carabinieri e il giovane magistrato: Costantino prova a raccontare loro cosa è successo in quell’ultima notte, a spiegare come tutto è cominciato…

“NOTTURNO”, IL DOCUMENTARIO DI GIANFRANCO ROSI Proiettato al Festival di Venezia pochi giorni fa, ha debuttato ieri sera nelle sale. Clicca qui per la recensione. Sinossi ufficiale: Notturno racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS: Rosi ha girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, per raccontare storie diverse, al di là delle divisioni geografiche ma unite dalla narrazione. Tutt’intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da un Notturno che pare infinito. Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia.

“LE SORELLE MACALUSO”, IL FILM DRAMMATICO DI EMMA DANTE Pellicola proiettata al Festival di Venezia. Sullo schermo Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, Anita Pomario, Eleonora de Luca. Clicca qui per la recensione. Sinossi ufficiale: Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che passa, come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste.

“THE VIGIL”, L’HORROR DI KEITH THOMAS Dave Davis sul grande schermo, viene presentato come l’horror che ha spaventato il produttore di Halloween e Insidious. Sinossi ufficiale: un giovane a corto di denaro accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma. Si ritrova presto esposto a una terrificante ossessione all’interno dei confini claustrofobici della casa, diventata luogo ospitale di un’entità malvagia.

“DREAMBUILDERS – LA FABBRICA DEI SOGNI”, IL FILM D’ANIMAZIONE La regia è di Kim Hagen Jense, un cartone animato per tutta la famiglia. Sinossi ufficiale: nella casa di campagna dove Mina vive con il padre e il suo criceto Viggo Mortensen ci sono novità in arrivo: stanno per trasferirsi la fidanzata del papà e sua figlia, coetanea di Mina molto attiva sui social network. Con il loro sopraggiungere Mina imparerà molte cose, prima tra tutte che ogni volta che si addormenta acquisisce un potere: può spalancare le porte della fabbrica dei sogni e diventare la regista di quel che decide di sognare e far sognare agli altri, scrivere la storia, scegliere gli attori, costruire la scenografia e dare il ciak d’azione a ogni sogno…

“CHIAMATE UN DOTTORE”, LA COMMEDIA DI TRISTAN SEGUELA Sullo schermo Michel Blanc, Solène Rigot, Chantal Lauby. Sinossi ufficiale: i parigini più fortunati si preparano a scartare i regali con le rispettive famiglie. Altri guardano la televisione a casa, da soli. Altri ancora, come Serge, lavorano. Serge è l’unico medico di guardia di SOS-Médecin, quella sera. I suoi colleghi si sono tutti defilati. In ogni modo, non ha più nulla da dire, in quanto si è preso troppe libertà nell’esercizio della professione medica ed è a un passo dalla radiazione. Le visite si susseguono e Serge tenta di stare al ritmo sebbene a malincuore, fino quando, a un certo punto, gli comunicano l’indirizzo della paziente successiva dalla quale deve recarsi. Si tratta dell’indirizzo di Rose, una persona che conosce bene e che lo chiama in suo aiuto. Arriva sul posto contemporaneamente a un fattorino di Uber Eats, Malek, anche lui in servizio quella sera.

“MAGARI RESTO”, LA COMMEDIA DI MARIO PARRUCINI Tra gli attori Caterina Misani, Enrico Lo Verso, Rosaria De Cicco. Sinossi ufficiale: Nella splendida cornice del Cilento, Francesca si sta preparando per il suo matrimonio ma sente che qualcosa nella sua vita non torna. Attorniata dalle sue amiche storiche e dai preparativi che fervono, la ragazza comincia a farsi domande importanti e a cercare risposte là dove ha sempre costruito le sue certezze più solide, trovando aiuto nel suo consigliere di sempre, Don Fabio. Finirà per inciampare in una verità che sovvertirà completamente l’ordine della sua vita, mettendo in discussione tutti i suoi punti fermi. Capirà di essere pronta a ritrovare sé stessa.

“NON ODIARE”, IL FILM DRAMMATICO DI MAURO MANCINI Alessandro Gassmann è protagonista insieme a Sara Serraiocco e Lorenzo Buonora. Sinossi ufficiale: a Trieste, nel cuore della città, vive Simone Segre, un affermato chirurgo di origine ebraica: ha una vita tranquilla, apparentemente risolta. I duri contrasti con il padre, un reduce dei campi di concentramento morto da poco, lo hanno portato, da anni, ad allontanarsi da lui.

Tornando dall’allenamento settimanale di canottaggio, Simone si trova a soccorrere un uomo vittima di un incidente stradale: ma quando scoprirà sul petto di questo un tatuaggio nazista, lo abbandonerà al suo destino e nel momento in cui arriveranno i soccorsi sarà ormai troppo tardi.

I giorni seguenti, però, saranno sotto il segno del senso di colpa per la morte dell’uomo: situazione che lo spingerà a rintracciare la famiglia del neonazista. E verrà la notte in cui un parente busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare…