Sky Cinema Collection – Anni 80: il ritorno del decennio più bello

Per questo motivo, il canale 303 di Sky ha deciso di rendere omaggio a quell’epoca ormai lontana trasformandosi da sabato 12 a domenica 20 settembre in Sky Cinema Collection – Anni ’80 e dedicando interamente la sua programmazione ai cult di allora.

I film in programmazione sono (non a caso) più di ottanta, e già solo scegliere quali citare è difficile, perché nel lotto troviamo opere che hanno cambiato la storia del cinema come E.T. – L’extraterrestre di Steven Spielberg e Rain Man – L’uomo della pioggia , con la strepitosa coppia Dustin Hoffmann-Tom Cruise.

approfondimento

10 migliori film degli anni 80 da non perdere

E ce n’è davvero per tutti i gusti, perché, dal dramma alla commedia, passando per la fantascienza, non c’è genere cinematografico che manchi all’appello. Lo conferma, a titolo esemplificativo, la presenza di due musical amatissimi come Footloose di Kevin Bacon e Flashdance con Jennifer Beals.



Un tale dispiegamento di attori e registi di talento fa davvero impressione, tanto che sarà impossibile, al termine di questa full immersion negli anni ’80, non lasciarsi scappare una lacrimuccia di nostalgia per chi li ha vissuti e di rimpianto per chi non ha avuto la fortuna di farne parte.