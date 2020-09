"Rebecca", uscito il trailer del film Netflix

“Rebecca”, nuovo film originale Netflix

Ecco la trama del film, che sarà diretto da Ben Wheatley: “Una sposina arriva a Manderlay, imponente tenuta in Cornovaglia della famiglia del marito, il ricco Maxim de Winter, e deve affrontare lo spettro della prima moglie Rebecca, ancora presente anni dopo la sua morte. La signora Danvers, governante dell’uomo, era molto attaccata alla donna e inizia a prendere di mira la nuova moglie. Nel frattempo dei sommozzatori scoprono i resti della barca di Rebecca e da quel momento iniziano ad emergere la verità sull’uomo e sulla morte della ex”. Protagonisti del film sono Lily James, attrice di 31 anni già vista in “Cenerentola” e “Mamma mia! Ci risiamo” e Armie Hammer, 34enne che vanta nel curriculum film come “Chiamami col tuo nome” e “The social network”. Ben Wheatley ha specificato che il film non sarà un remake dell’opera di Hitchcock: “Non è in alcun modo un remake del film di Hitchcock, decisamente no. Rifare un film non è così interessante per me, ma il materiale originale lo è. Ho visto tutti gli adattamenti. Volevo creare qualcosa che contenesse più amore. Fa parte del tentativo di indagare altre parti dell’essere umano. Rebecca ha degli elementi oscuri e al suo interno ha una storia psicologica e inquietante, ma parla anche di queste due persone innamorate. Era la cosa principale”. Nel cast troviamo anche Kristin Scott Thomas, Keeley Hawes, Ann Dowd, Sam Riley e Ben Crompton.