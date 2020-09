A Genova la "Petra" di Paola Cortellesi diventa un'opera d'arte

Genova e Barcellona, città gemelle

approfondimento

Genova non è solo la città dove è ambientata la serie, ma riveste un ruolo fondamentale in tutte le storie, che sono basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett. «Quando mi hanno proposto di l’adattamento italiano di Petra – confessa la scrittrice spagnola – ero sconcertata all’idea che a fare da sfondo ai casi ci fosse Genova e non Barcellona. Poi mi hanno fatto capire quanto le due città abbiano in comune: l’affaccio sul Mediterraneo, il porto impressionante, l’impasto urbano di tradizione e modernità. Era tutto assolutamente vero e alla fine le immagini della città sono spettacolari».