L'attore ci racconta il suo personaggio, un poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, e il suo rapporto con l'ispettrice interpretata da Paola Cortellesi. Petra, la nuova produzione Sky Original – con Cattleya e Bartlebyfilm, debutterà su Sky Cinema il 14 settembre.

" Quando mi hanno proposto per la prima volta di interpretare Antonio Monte, io non conoscevo i romanzi. Ma solo leggendo gli stralci dei libri per prepararmi ai provini, il personaggio mi risuonava. Ogni tanto capita che mi facciano fare il poliziotto. Pero sin ora si trattata di un poliziotto in divisa, un vigile urbano, ma non avevo mai interpretato un investigatore-"

" Quando mi hanno proposto per la prima volta di interpretare Antonio Monte, io non conoscevo i romanzi. Ma solo leggendo gli stralci dei libri per prepararmi ai provini, il personaggio mi risuonava. Ogni tanto capita che mi facciano fare il poliziotto. Pero sin ora si trattata di un poliziotto in divisa, un vigile urbano, ma non avevo mai interpretato un investigatore-"

"Di solito, una volta fatto un provino non ci pensi più. Invece in questo caso mi domandavo su come fosse andato. E quando mi hanno richiamato per la seconda volta è stato difficile fingere che non fosse importante. E quando ho fatto il terzo, tra me e me, dicevo se è andato male mi metto a dare delle testate al muro, perché mi piace molto questo personaggio. Così quando mi hanno comunicato che avrei vestito i panni di Antonio Monte, ho provato una gioia totale"