Giffoni, il programma del 22 agosto: oggi "Petra" Cortellesi

Un sabato tutto al femminile per la 50^ edizione del Giffoni Film Festival: il piatto forte di giornata sono gli incontri in streaming con Paola Cortellesi (protagonista a settembre di una nuova serie Sky, Petra), Serena Rossi (su Sky proprio in questi giorni con la commedia 7 ore per farti innamorare) e Katherine Langford, la protagonista della serie tv Tredici, uno dei massimi prodotti televisivi degli ultimi anni sull'adolescenza.