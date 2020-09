Venezia 77, il red carpet di "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante. FOTO

Presentato il quarto e ultimo film italiano in concorso. Tratto dalla omonima piece teatrale, che ha ricevuto il Premio Ubu, ha girato non solo i palcoscenici italiani ed è ancora in repertorio, il film "aggiunge alla storia di queste cinque sorelle lungo l'arco della loro intera vita un altro corpo, un'altra protagonista: la casa, il centro di tutto, delle liti, dei legami, dei ricordi, della morte. La casa, il nostro centro insieme alla famiglia, specchio di tutto", racconta la regista