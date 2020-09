The Batman, le riprese vanno avanti anche senza Robert Pattinson

Ai Warner Bros. Studio dovrebbero proseguire i ciak anche senza l’attore protagonista, risultato positivo al Coronavirus. Si girebbero le scene in cui non è coinvolto

Le riprese di “The Batman” si sono interrotte qualche giorno fa in seguito alla positività al Covid-19 di Robert Pattinson. Il protagonista della nuova pellicola diretta da Matt Reeves è ammalato (non è ancora stato diffuso un comunicato riguardo alle sue condizioni) e il set si è fermato per qualche tempo.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ai Warner Bros. Studio di Leavesden si starebbe continuando a girare senza l’attore, attualmente in auto isolamento per 14 giorni. Secondo il magazine britannico, si sta procedendo con i ciak che non richiedono la presenza di Robert Pattinson, in attesa del ritorno dell’attore sul set. Alcune fonti interne allo studio, citate da Variety, hanno però smentito le indiscrezioni del Daily Mail e hanno affermato che la macchina da presa non è ancora stata riaccesa.