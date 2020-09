Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 2 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 2 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Genitori quasi perfetti, ore 21.15 Sky Cinema Uno (anche su Sky Cinema Per Te ore 21.45)

Anna Foglietta interpreta Simona, madre di Filippo. La donna si sente inadeguata come genitore e il suo sentimento esplode quando deve organizzare la festa di compleanno del figlio.

Buffalo Soldiers, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Black comedy basata su un racconto di Robert O’Connor, il film segue le vicende di Ray Elwood, interpretato da Joaquin Phoenix. Il militare di leva spaccia droga, ruba e beve oltre ad avere una relazione clandestina con la moglie del proprio superiore.

La ragazza del mio migliore amico, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Dustin è innamorato da Alexis ma è troppo ossessivo e la ragazza allenta i rapporti con lui. Il ragazzo decide di farsi aiutare dall’amico Tank, maestro nel “recupero rapporti”. L’uomo però finirà per innamorarsi di Alexis.

Il grande Lebowski, ore 21.14 Premium Cinema 2

Il protagonista Drugo è un disoccupato giocatore di bowling rimasto legato agli anni Settanta. Per un caso di omonimia si trova coinvolto in un incredibile doppio complotto.

Benvenuti al Sud, ore 21.14 Premium Cinema 3

Alberto Colombo, interpretato da Claudio Bisio, viene trasferito dal Nord al Sud in un ufficio postale di Castellabate. Inizialmente perplesso, sarà accolto a braccia aperte e si integrerà totalmente apprezzando abitudini e bellezze del piccolo paese.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Truth - Il prezzo della verità, ore 21.15 Sky Cinema Due

Un celebre giornalista vede la sua carriera dissolversi dopo la messa in onda di un controverso servizio televisivo dedicato a George W. Bush, Presidente degli Stati Uniti, e la leva militare. Con Cate Blanchett e Robert Redford.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21.15 su Sky Cinema Shrek

Quarto capitolo della serie dedicata a Shrek. Questa volta il protagonista, dopo innumerevoli avventure, deve fare i conti con la nostalgia per i giorni in cui si sentiva un vero orco.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Un viaggio a quattro zampe, ore 21,00 Sky Cinema Family

Bella è un cucciolo di cane che si smarrisce e non riesce a ritrovare il suo proprietario. Determinata a tornare a casa, intraprende un viaggio lungo 600 chilometri in cui farà la conoscenza di nuovi amici.

Film thriller da vedere stasera in tv

Revenge, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Jen, lasciata priva di sensi dopo l’assalto di tre uomini, si riprende e medita un’atroce vendetta.

Non sono un assassino, 21.00 su Sky Cinema Suspense

Riccardo Scamarcio ed Edoardo Pesce sono tra i protagonisti di questa pellicola thriller. Un poliziotto viene accusato dell'omicidio di un giudice, suo caro amico, impegnato nella lotta contro la criminalità.

Film romantici da vedere stasera in tv

Qualcuno da amare, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Una giovane cameriera viene aggredita da un gruppo di sconosciuti. Il suo nuovo collega la salva e nasce una relazione tenera ed intensa. La coppia però deve fronteggiare innumerevoli problemi.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Twister, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Una giovane scienziata studia il comportamento dei cicloni. Per riuscire a localizzarli in tempo chiede aiuto all'ex marito Bill, meteorologo, che si presenta con la sua nuova fiamma.

Red 2, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Un ex agente speciale della CIA riunisce una improbabile squadra di agenti segreti per scovare un congegno nucleare portatile scomparso.

Film horror da vedere stasera in tv

Final Destination 5, ore 21.14 Premium Cinema 1 +24

Quinto capitolo della saga e prequel del film originale. Sam Lawton, in autobus con i colleghi, ha la premonizione di una sconvolgente sciagura.

I programmi in chiaro

Seat Music Awards 2020, ore 20.35 su Rai 1

I grandi nomi della musica e i protagonisti della stagione televisiva insieme per un’iniziativa benefica a favore dei lavoratori dello spettacolo.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo episodio per la serie televisiva statunitense che segue le vicende di Shaun Murphy, giovane medico specializzando in chirurgia affetto da autismo e Sindrome del savant

Capri-Revolution ore 21:20 su Rai 3

Ambientato nel 1914, il film racconta di Capri come luogo ideale per la ricerca nella vita e nell’arte di una comune di giovani nordeuropei. Questo affascina Lucia, una capraia del luogo.

Il generale Dalla Chiesa, ore 21:21 su Canale 5

Serie tv dedicata alla vita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982.

Acts of Violence, ore 21:30 su Italia 1

Tre fratelli rischiano la loro vita per salvare la fidanzata di uno di loro.

Qualcosa di cui sparlare, ore 21:27 su Rete 4

Julia Roberts e Robert Duvall in una commedia romantica diretta da Lasse Hallstrom. Grace torna nella sua città d’origine dopo aver scoperto il tradimento del marito. Per ripicca inizia a sparlare del suo ex e lo trasforma in autentico zimbello.

Il giurato, ore 21.15 su La7

Demi Moore e Alec Baldwin sono i protagonisti del film thriller diretto da Brian Gibson. Prendere parte come giurato al processo del mafioso Boffano, diventa un’arma a doppio taglio per Annie Laird.

Io prima di te, ore 21:30 su Tv8

La vita di Louisa ‘Lou’ Clark viene stravolta quando la nuova sfida lavorativa la costringe a fare da assistente di Will Traynor, giovane e ricco banchiere finito sulla sedie a rotelle per un incidente.

Avamposti, ore 21.25 su Nove

Documentario sulle zone d’ombra delle città italiane governate da leggi e codici diversi da quelli dello Stato.