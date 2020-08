Marateale : Scamarcio: "Chiedetemi tutto ma non di mia figlia"

Il neopapà Riccardo Scamarcio, tra i tanti ospiti della serata conclusiva di premiazione della Marateale, chiacchiera volentieri: del suo ultimo film, della Basilicata, delle vacanze, della sua infanzia. Solo ad una domanda risponde assolutamente: no comment. E questa è la domanda che tutti gli vorrebbero fare: come si sta da nuovo papà?

Sorridente e rilassato, l’attore pugliese ha raccontato al pubblico di Maratea di come sia affezionato alla Basilicata e a questo tratto di costa, dove ha passato tante estati da bambino. Poco dopo, Alessandro Siani, dallo stesso palco, ha raccontato di avere anche lui ricordi di estati passate qui da piccolo, con viaggi che gli sembravano interminabili dalla vicina Campania, alla fine dei quali, ha aggiunto scherzando: “Scamarcio non l’ho mai incontrato.” Verrebbe da dire che l’attore mantenesse già il profilo assolutamente privato che oggi, a 40 anni, pretende sulla sua vita extra set. La lunga e pubblica - anche per forza, dati i rispettivi mestieri - relazione con l’attrice Valeria Golino , iniziata nel 2006, aveva sfiorato il matrimonio. Nel 2015 avevano infatti fatto le pubblicazioni nel comune di nascita di lui, Andria. Il matrimonio non si fece mai forse proprio per il clamore che quelle pubblicazioni, finite nell’archivio online del comune e commentate da tutti i media, suscitarono. Terminata dopo 11 anni, la storia d’amore ha lasciato il posto ad una relazione lavorativa, sfociata, tra le altre cose, nel film diretto dalla Golino con Scamarcio protagonista Euforia e a rispettive sofferte testimonianze di amore reciproche.

I prossimi film in cantiere

Poi c’è stato il gossip dell’estate 2019: la relazione che, secondo quanto detto dal suo amico e frontman de Le vibrazioni Francesco Sarcina, Scamarcio avrebbe avuto con la moglie di lui Clizia Incorvaia. Gossip sul quale si sono avventati tutti i tabloid e che Riccardo che di Sarcina era anche stato testimone di nozze, non ha mai commentato.

Non ci si meraviglia quindi che la relazione con l’agente e manager inglese Angharad Wood, 47 anni, sia stata avvolta dalla più grande riservatezza. Solo alcune foto che li hanno colti insieme per strada in cui lei era evidentemente negli ultimi stadi della gravidanza hanno rivelato al mondo che l’attore sarebbe diventato papà. Infine altre foto, paparazzate assieme al fratello all’uscita dell’ospedale romano con la compagna e la neonata, hanno svelato che si tratterebbe di una bambina . Dal palco della Marateale Scamarcio ha solo detto : “abbiamo scelto il nome ma non ve lo dico”:

Ha rivelato invece qualche dettaglio in più del suo ultimo film diretto da Rocco Ricciardulli: si chiamerà Una storia Lucana e sarà ambientato proprio in Basiicata, ma è stato girato in Puglia. Nell’attesa ci posiamo godere Riccardo Scamarcio nella collezione on demand a lui dedicata. Tra i titoli : Non sono un assassino, I villeggianti, Welcome home e Il sapore del mio successo.