Vittorio Gassman, il ricordo di Edoardo Pesce VIDEO

Ha poi iniziato ad affiancare alle performance televisive, una partecipazione sempre più assidua al cinema, ottenendo crescenti consensi di pubblico e di critica, film dopo film; fino a giungere alla vittoria del David di Donatello dell’anno scorso, come miglior attore non protagonista in Dogman di Matteo Garrone, in cui interpreta l’orrido e terribile Simone.

Nato a Roma nel 1979, Edoardo Pesce incontra la celebrità nel 2008, interpretando uno dei due fratelli Buffoni nella serie-tv, targata Sky, Romanzo criminale, andata in onda fino al 2010 per due stagioni di straordinario successo.

La testimonianza di Edoardo

La sua testimonianza è quella di un giovane attore emergente, uno dei migliori della sua generazione, che si è nutrito dell’arte istrionica di Vittorio Gassman, sin dalla più tenera età: “Io sono nato nel 1979 e sono cresciuto nel suo mito: a 10 anni già conoscevo le battute dei suoi film a memoria. Mi ricordo, per esempio, che al liceo girava il vhs del duello teatrale di Vittorio Gassman contro Carmelo Bene. Poteva esser il 1994, il 1995, e noi ci passavamo questo vhs fino a consumarlo! Perché per me Gassman è sempre stato un mito. Quando avevo 19 anni ho fatto alcuni anni di pugilato insieme ad un amico fraterno, che adesso fa il tatuatore. E ancora oggi, quando lo vado a trovare, arrivo in silenzio da dietro, gli copro gli occhi [cita la celebre scena dell’episodio “La nobile arte” de I mostri di Dino Risi, nella quale il procuratore scalcinato interpretato da Ugo Tognazzi tenta di irretire il pugile in disarmo interpretato da Gassman per convincerlo a partecipare, fuori tempo massimo, a incontro di boxe contro un temibile campione del momento; blandendolo con complici gesti melliflui], e gli faccio [qui Pesce imita alla perfezione la voce racchia con tanto di esse blesa di Enea Guarnacci, il personaggio di Tognazzi]: ‘Chi sono?’ [poi Pesce passa a imitare la voce fessa e stordita di Artemio Altidori, il personaggio di Gassman], ‘E chi sei? Guarnacci! Bello…’ Sappiamo ancora le battute a memoria!”