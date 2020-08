Uscito il lungo backstage di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan

La pellicola è nelle sale dal 26 agosto. Uscito il dietro le quinte: il realismo del nuovo film di Christopher Nolan

“Tenet” è uscito nelle sale italiane lo scorso 26 agosto. Il nuovo film di Christopher Nolan è nei cinema del Bel Paese da un paio di giorni e sta già riscuotendo un ottimo riscontro al botteghino. La pellicola era una delle più attese dell’intera stagione e rappresenta un’occasione importante di rilancio dopo la lunga chiusura dovuta all’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Per promuovere ulteriormente la decima fatica artistica del regista britannico è stato lanciato un lungo backstage: dieci minuti che mostrano i momenti salienti delle riprese e come si è arrivati alla realizzazione di questo prodotto della durata di 150 minuti. Va ricordato che il film non è ancora uscito in tutto il mondo e dunque questo assaggio permetterà a tanti appassionati di avvicinarsi con ancora più entusiasmo alla pellicola.

COSA SI VEDE NEL BACKSTAGE DI “TENET”? approfondimento Tenet, le impressioni a caldo dell’attesissimo film visto in anteprima La filosofia che è stata adottata per la realizzazione del backstage è molto semplice: fare capire il modus operandi e il pensiero di Christopher Nolan. Il suo approccio realistico contagia chiunque lavori con lui ed è quello che si è voluto far percepire. Una vera e propria carrellata tra attori e troupe permette di apprezzare la cura che viene posta nella ricerca di location reali dove eseguire le riprese, oltre al rifiuto sistematico di greenscreen e computer. Il regista, già dietro alla macchina della presa per la trilogia di “Batman” e per altre opere di successo come “Inception” e “Interstellar”, ha sempre lavorato col direttore della fotografia (Hoyte van Hoytema) per ottenere in maniera analogica dei risultati che sarebbe stato più semplice progettare in digitale. Ad esempio John David Washington, il quale interpreta il Protagonista, si è allenato insieme ai cascatori in modo da eseguire di persona le scene più pericolose e i numerosi combattimenti corpo a corpo.