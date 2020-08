I due attori romani ospiti alla manifestazione riservata ai film per ragazzi. Attesa per la nuova pellicola di Alice Filippi

Prosegue la kermesse riservata al cinema per i più giovani. Nella cittadina in provincia di Salerno va in scena la penultima giornata della seconda parte, domani verranno premiati i vincitori e poi si andrà avanti in autunno con la terza parte di questa particolare 50^ edizione del Festival di Giffoni. C’è grande attesa per la partecipazione di due ospiti d’eccellenza (Max Giusti e Raoul Bova) e per la proiezione delle prime immagini di “Sul più bello”, il nuovo film di Alice Filippi.

“SUL PIÙ BELLO”, IL NUOVO FILM DI ALICE FILIPPI

La regista classe 1982 torna dietro alla macchina da presa dopo aver fatto da aiuto a Carlo Verdone in cinque film (tra cui “Grande Grosso e Verdone” del 2007 e “Sotto una buona stella” del 2013). Negli ultimi anni ha lavorato come aiuto alla regia di big internazionali, tra cui Clint Eastwood (“The 15:17 to Paris”), Sam Mendes (“Spectre”) e Ron Howard (“Inferno”).

“Sul più bello” racconta la storia di Marta, una ragazza simpatica ma bruttina, che soffre di una rara malattia genetica. Il suo carattere è travolgente e a 19 anni vuole provare il grande amore: prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” dal ragazzo più bello di tutti. A una festa incontra Arturo: è la preda perfetta. Gli amici cercano di dissuaderla, ma lei è convinta che tutto andrà per il verso giusto, anche se dovrà vedersela con Beatrice, sua rivale in amore.

Nel cast sono presenti Eleonora Gaggero, Alfa, Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura: tutti parteciperanno alla proiezione al Festival di Giffoni, insieme ad Alice Filippi. Il lungometraggio, presentato da Eagle Pictures, è fuori concorso. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, uscirà nelle sale il prossimo 3 settembre.