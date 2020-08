Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 28 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 28 agosto, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Now You See Me 2 – I maghi del crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Seconda avventura per i Quattro Cavalieri, eroi senza poteri, se non quelli dell'abilità e dell'intelligenza. Questa volta dovranno smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia.

Film biopic da vedere stasera in TV

Hammamet, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pierfrancesco Favino in una straordinaria interpretazione di Bettino Craxi, di cui viene ripercorsa l'ultima fase della sua vita, in esilio in Tunisia.

Film epici da vedere stasera in TV

Il primo cavaliere, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sean Connery interpreta Re Artù, che incarica il giovane cavaliere Lancillotto (Richard Gere) di salvare la promessa sposa Ginevra. Il giovane però metterà in crisi la relazione tra i due futuri sposi.

Film commedia da vedere stasera in TV

I tuoi, i miei e i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

I problemi di una famiglia molto allargata. Frank ed Helen sono entrambi vedovi: quando si innamorano e decidono di andare a vivere insieme, devono fare i conti con i numerosi figli. Lei ne ha dieci, lui otto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L'immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jean Reno è Charly Matteï, un gangster che ha deciso di cambiare vita. Quando sopravvive a ventidue pallottole che lo colpiscono al vecchio porto di Marsiglia, si mette in cerca dei suoi aggressori.

Matrix Revolutions, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Terzo e ultimo capitolo della saga, con la guerra tra uomini e macchine ormai al culmine. Mentre l'esercito di Zion combatte le sentinelle e le macchine, Neo e Trinity decidono di sfidare il nemico nel loro cuore, la Città delle Macchine.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Sei ancora qui, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

A seguito di una catastrofe, la barriera che divide il mondo dei vivi da quello dei morti crolla, portando ad una convivenza tra le due realtà. Quando però un redivivo invia un messaggio minaccioso ad una ragazza, tutto cambia.

Tekken, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Nell'anno 2039, il lottatore Jin Kazama vendica la morte della madre partecipando al torneo Tekken, uno scontro a base di arti marziali.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Resta con me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Quando un uragano distrugge il veliero sul quale viaggiano gli innamoratissimi Tami e Richard, il ragazzo rimane gravemente ferito. La donna dovrà prendere il comando dell'imbarcazione per provare a salvare entrambi.

Finché morte non ci separi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Grace e Alex sono in procinto di sposarsi presso la lussuosa magione della ricca ed eccentrica famiglia dell'uomo. La donna, però, scopre durante un gioco all'apparenza innocente che la famiglia vuole ucciderla.

La riscossa delle nerd, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Commedia nella quale due liceali secchione decidono di sballarsi per mettersi alla prova con i loro compagni di classe.

I fantasmi d'Ismael, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Mentre sta per cominciare le riprese di un nuovo film, un regista ritrova la moglie scomparsa da oltre vent'anni.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il colpo del cane, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Rana e Marti sono due dogsitter che si devono occupare del bulldog francese di una ricca signora. Le due però si fanno ingannare da un misterioso veterinario, che rapisce il cane e poi sparisce nel nulla.

Caccia al tesoro, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia diretta da Carlo Vanzina, qui al suo ultimo lavoro come regista. Una famiglia è in cerca di soldi per poter operare il nipotino di nove anni, gravemente malato. I parenti provano a chiedere un miracolo a San Gennaro e lui, a sorpresa, gli risponde.

L'agenzia dei bugiardi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Fred gestisce un'agenzia che organizza finti alibi per nascondere i tradimenti dei suoi clienti. Le cose si complicano quando si innamora di Clio, figlia di Alberto, uno dei suoi clienti più affezionati.

I programmi in chiaro

I migliori anni ore 21:25 su Rai 1

Un rimontaggio di 8 puntate con il meglio di tutte le 8 edizioni del programma condotto da Carlo Conti.

Mai fidarsi del mio vicino, ore 21:20 su Rai 2

Thriller in cui la giovane Katie, condannata agli arresti domiciliari, conosce e si innamora di John, suo nuovo vicino di casa. La ragazza però capisce presto che John nasconde qualcosa.

Miami Beach, ore 21:20 su Rai 3

Commedia del 2016 diretta da Carlo Vanzina, con Ricky Memphis e Max Tortora. A Miami si intrecciano le storie di due famiglie italiane molto stereotipate.

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, ore 21:21 su Canale 5

Siena non può sposare il suo fidanzato, Oscar, perché ha già un marito in Cornovaglia, che ha lasciato sette anni prima dopo averne scoperto il tradimento. Da allora, l'uomo si rifiuta di concederle il divorzio.

Io sono leggenda, ore 21:30 su Italia 1

Film di fantascienza con protagonista Will Smith, nei panni del dottor Robert Neville, unico uomo ad essere sopravvissuto ad un misterioso virus che ha ucciso gli uomini e li ha trasformati in vampiri.

Il collezionista, ore 21:29 su Rete 4

Il detective Alex Cross si reca in North Carolina in cerca della nipote scomparsa, temendo possa essere l'ennesima vittima di un misterioso maniaco che rapisce le sue vittime e le tiene segregate.

I misteri di Parigi, ore 21:15 su La7

Serie televisiva francese di genere poliziesco che segue diversi crimini ambientati in luoghi diversi della città.

X Factor - Il sogno, ore 21:30 su Tv8

Il meglio delle ultime otto edizioni che hanno portato alla scoperta di nuovi talenti della musica.

Fratelli di Crozza - Classic, ore 21:25 su Nove

Il meglio dei personaggi più classici di Maurizio Crozza.