Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 26 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 26 agosto, in TV su Sky. Commedie, noir e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Mia e il leone bianco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film sul legame speciale tra Mia e un leone bianco di nome Charlie, che porterà la ragazzina ad affrontare un incredibile viaggio attraverso le pianure dell'Africa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sorry we missed you, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ken Loach in una pellicola che racconta lo sfruttamento del lavoro nel Regno Unito. I protagonisti sono Ricky e Abby, che nonostante lavorino sodo non riescono a guadagnare abbastanza da mantenere i due figli. Decidono quindi di aprire un'attività indipendente, che però non porta i risultati sperati.

Film gangster da vedere stasera in TV

The Untouchables - Gli intoccabili, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Capolavoro di Brian de Palma ispirato all'autobiografia dell'agente federale Eliot Ness. Il film, ambientato nella violenta e corrotta Chicago proibizionista degli anni Trenta, racconta di un gruppo di agenti guidati da Elliot Ness che cerca di tenere testa al boss mafioso Al Capone.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Spider-Man - Un nuovo universo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo film d'animazione con l'Uomo Ragno protagonista. Dopo essere stato morso da un ragno radioattivo in metropolitana, il giovane Miles Morales sviluppa strani poteri.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Kill Bill: Volume 1, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Prima parte del film scritto e diretto da Quentin Tarantino. Uma Thurman interpreta una killer professionista che dopo essersi risvegliata dal coma decide di vendicarsi del suo ex capo e della gang responsabile dell'agguato in cui è caduta quattro anni prima.

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Diretto da Christopher Nolan e interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine. In un futuro non troppo lontano l'agricoltura risente pesantemente del cambiamento climatico. Un gruppo di astronauti parte così alla ricerca di nuovi pianeti in cui poter coltivare il granturco.

Film thriller da vedere stasera in TV

Serenity - L'isola dell'inganno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Diane Lane. Baker Dill, capitano di una barca, viene contattato dalla ex moglie che gli chiede di uccidere il suo attuale e violento marito facendolo sbranare dagli squali.

The Final Destination, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Quarto capitolo della saga horror. Un gruppo di ragazzi sopravvive ad un terribile incidente durante una gara di auto da corsa. Da quel momento la morte inizierà a perseguitarli.

Film biopic da vedere stasera in TV

Florence, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film con protagonisti Meryl Streep e Hugh Grant. Storia vera della cantante d'opera Florence Foster Jenkins, diventata nota per le sue scarse abilità canore.

Hellboy, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Adattamento cinematografico dei fumetti creati da Mike Mignola. Il supereroe demoniaco Hellboy deve affrontare un'antica strega, la Regina di Sangue, resuscitata per vendicare un tradimento.

Le amiche della sposa, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Commedia al femminile con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Annie deve fare la damigella d'onore della sua migliore amica e organizzarle l'addio al nubilato. Non tutto però andrà come programmato.

Film noir da vedere stasera in TV

Occhio indiscreto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Il fotografo Leon Bernstein, famoso per le immagini cruente che cattura con la propria macchina in giro per New York, è sempre il primo a raggiungere la scena del crimine grazie al proprio fiuto giornalistico.

Film comici da vedere stasera in TV

Fuga da Reuma Park, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Pellicola del 2016 di Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre si incontrano in un parco divertimenti abbandonato trasformato in una casa di riposo, il Reuma Park. Un giorno decidono di scappare con una barca e di andare in Brasile.

Ferie d'agosto, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia del 1996 diretta da Paolo Virzì. Sull'isola di Ventotene due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro si ritrovano a convivere come vicini di casa.

Film commedia da vedere stasera in TV

Figli, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi sono Nicola e Sara, una coppia felice con una bambina di sei anni. La loro vita perfetta, però, cambia radicalmente con l'arrivo del secondo figlio.

I programmi in chiaro

SuperQuark ore 21:25 su Rai 1

Programma di approfondimento scientifico condotto da Piero Angela.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Settimo e ottavo episodio della 24esima stagione, dal titolo “Carnivors” e “Protezione sposa”.

The Square, ore 21:20 su Rai 3

Film drammatico vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2017. Christian, un importante curatore di mostre, realizza un'esposizione intitolata “The Square” con l'obiettivo di invitare la gente all'altruismo e alla condivisione. Una serie di disastrosi eventi però renderanno la mostra un vero caos.

Come sorelle, ore 21:21 su Canale 5

Ottavo e ultimo episodio della prima stagione della serie turca. La fiction racconta la storia di Ipek, Deren e Azra, che impareranno ad amarsi come vere sorelle, unite dal segreto della morte di Tekin.

Codice 999, ore 21:30 su Italia 1

Film d'azione con protagonista Casey Affleck. Un gruppo di poliziotti corrotti viene ricattato dalla mafia russa per portare a termine una rapina apparentemente impossibile.

Il terzo indizio, ore 21:25 su Rete 4

Programma a cura di Siria Magri e condotto da Barbara De Rossi, che si occupa di fatti di cronaca che nel corso degli anni hanno diviso l'opinione pubblica.

Suspect - Presunto colpevole, ore 21:15 su La7

Thriller del 1987 con Cher, Dennis Quaid e Liam Neeson. L'avvocato Kathleen Riley è incaricata della difesa di un senzatetto sordomuto, accusato di omicidio. La donna cerca di provare l'innocenza dell'uomo.

La cuoca del presidente, ore 21:30 su Tv8

Commedia che racconta la storia di Hortense Laborie, rinomata chef che viene scelta dal Presidente della Repubblica francese per prendersi cura la sua dieta personale.

Frankenstein Junior, ore 21:25 su Nove

Celebre commedia di Mel Brooks del 1974. Il nipote del leggendario Frankenstein eredita il castello di famiglia e ripete l'esperimento del nonno creando un uomo da pezzi di cadavere.