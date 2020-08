La cittadina in provincia di Salerno è pronta ad accogliere nuovamente il Giffoni Film Festival. A tre giorni di distanza dalla conclusione della prima divisione, da oggi l’evento riservato ai film per i più giovani riparte per altri cinque giorni di grande spettacolo. Fino al 29 agosto spazio a nuove pellicole e all’intervento di grandi esponenti del cinema italiano e internazionale. Successivamente le altre due suddivisioni tra ottobre-novembre e 26-30 dicembre.

SECONDA PARTE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL: TUTTI I NUMERI E LE SEZIONI IN GARA

I numeri sono molto rilevanti: 305 giurati della sezione Generator +13 saranno chiamati a giudicare i film in gara. In presenza 1200 ragazzi in 46 hub (32 in Italia). Sono annunciate diverse anteprime tra cui “Balto e Togo: la leggenda” diretto da Brian Presley ed “Endless” di Scott Speer. Il film “Fellini degli Spiriti” (diretto da Ansela Dell’Olio, è un omaggio a Federico Fellini) è tra gli eventi speciali al pari del documentario “Hangry Butterflies” di Maruska Albertazzi e alle prime scene del teen dramedy “Sul più bello” di Alice Filippi.

Tra gli ospiti sono annunciati Ludovica Martino, Benedetta Porcaroli (protagonista della serie tv “Baby”), Max Giusti (racconterà il suo esordio nel mondo digital), il nuotatore Manuel Bortuzzo (su una sedia a rotelle dopo essere stato ferito da un colpo di pistola, presenterà il suo libro “Rinascere”), Gaia (vincitrice dell’ultima edizione di “Amici”).

LUDOVICA MARTINO APRE IL GIFFONI FILM FESTIVAL

La giovane attrice romana è protagonista del film “Sotto il sole di Riccione”, distribuito da Netflix a partire dal 1° luglio. La 23enne interpreta Camilla nella storia di un gruppo di ragazzi alla ricerca di amore, amicizia e divertimento nella località romagnola (il titolo della pellicola prende il nome dal singolo dei Thegiornalisti). Si tratta del secondo film per Ludovica Martino, la quale ha esordito sul grande schermo nel 2019 in “Il campione” accanto a Stefano Accorsi. Divenne famosa nel 2015 quando interpretò alcuni ruoli nelle fiction Rai “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo” e “Tutto può succedere”, poi nel 2018 è stata Eva Brighi in “Skam Italia”.

“OLTRE I GIGANTI”: IL NUOVO CORTO DI MARCO RENDA

Marco Renda è un punto di riferimento per quanto riguarda spot e corti, ha già partecipato al Giffoni col lungometraggio “Edhel” nel 2017. Oggi è prevista l’anteprima di “Oltre i Giganti”: durata 8 minuti ed è stato realizzato in collaborazione con Eni. Questa la sinossi ufficiale: “Per uscire dalle proprie prigioni mentali bisogna vedere il presente. Un Don Chisciotte bloccato fisicamente in una dimensione che non percepisce come nuova, continua a ripetere sé stesso nella lotta contro i Mulini a vento. Un bambino e il suo sguardo sognante e puro su quegli stessi mulini, risveglieranno l'uomo che capirà di essere libero”.