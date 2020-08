Giffoni Film Festival, Erri De Luca dedica premio a famiglia Regeni

De Luca in prima linea per i diritti

De Luca, che spesso è intervenuto sulla vicenda Regeni a sostegno delle richieste di verità e giustizia della famiglia, è sempre stato in prima linea per difendere i diritti. Il suo pamphlet, "La parola contraria", nel quale ha sostenuto la libertà di espressione, scritto in seguito al caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni sulla lotta No Tav in Val di Susa, è stato supportato da un appello firmato da 65 personalità del cinema europeo.