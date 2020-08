Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 15 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 15 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Downton Abbey, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film tratto dall’omonima serie, che rappresenta il suo ultimo capitolo, continuando a raccontare gli intrighi della famiglia Crawley.

Film pulp da vedere stasera in TV

Pulp Fiction, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Capolavoro di Quentin Tarantino, che mescola le vicende di svariati personaggi. Dalle avventure di due killer al soldo di un boss locale alla storia di un pugile pronto alla fuga dopo un match venduto.

Film comici da vedere stasera in TV

Sapore di mare, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Una delle commedie italiane più amate di sempre. Un grande cast per dar vita a una serie di storie d’amore nell’estate nostrana degli anni ’60, diretto da Carlo Vanzina.

Malati di sesso, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Piccante commedia con Francesco Apolloni e Gaia Bermani Amaral. Un analista suggerisce a due dei suoi pazienti, sessodipendenti, di aiutarsi reciprocamente.

Il premio, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Alessandro Gassmann dirige e interpreta una commedia con Gigi Proietti e Rocco Papaleo. Uno scrittore con la paura di volare raggiunge Stoccolma, durante un lungo viaggio on the road, per ritirare il Nobel.

Io, loro e Lara, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Film di Carlo Verdone. Dopo più di 10 anni trascorsi come missionario, Don Carlo torna a Roma e trova la sua famiglia allo sbando.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

One Piece Stampede – Il film, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un nuovo film d’animazione tratto dal celebre manga di Eichiro Oda. Sull’isola Delta, Luffy e la sua ciurma devono affrontare una minaccia infernale, che intende rovinare il raduno di tutti i pirati del mondo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

007 – Il mondo non basta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Pierce Brosnan nei panni di James Bond in una spettacolare avventura con Judi Dench e Sophie Marceau. L’agente dovrà provare a proteggere la figlia di un petroliere da una tempesta.

Fast & Furious 6, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sesto capitolo della saga con Vin Diesel, Paul Walker, The Rock e Michelle Rodriguez. Dominic e Brian riuniscono la squadra ancora una volta, così da contrastare una banda di piloti criminali.

Shark – Il primo squalo, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Jason Statham è Jonas, esploratore marino che dovrà dare la caccia a uno squalo preistorico, dalle dimensioni inimmaginabili.

Film thriller da vedere stasera in TV

In fondo al bosco, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tommi scompare nel corso di una festa. Anni dopo viene ritrovato un bimbo con il suo stesso DNA. Sua madre però non lo riconosce.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un marito a metà, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia francese su un triangolo amoroso. Dopo aver scoperto il tradimento del marito, Sandrine propone all’amante Virginie un accordo: l’affidamento congiunto dell’uomo.

Tentazioni d’amore, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Commedia romantica diretta e interpretata da Edward Norton. L’amicizia di lunga data tra un sacerdote e un rabbino viene messa a dura prova dai rispettivi sentimenti per una donna.

Film biopic da vedere stasera in TV

Temple Grandin – Una donna straordinaria, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic con Claire Danes. Temple Grandin è una donna affetta da autismo. Trascorre un’infanzia terribile ma, grazie alla propria tenacia, diventerà una scienziata brillante.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Matrix, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Neo è un giovane hacker che di colpo si ritrova faccia a faccia con quelli che sostengono d’essere l’ultima speranza per la rivoluzione umana contro la minaccia delle macchine. Il mondo nel quale è nato e cresciuto sarebbe una simulazione. Accetterà la pillola che lo condurrà a scoprire la dolorosa realtà.

I programmi in chiaro

Una storia da cantare – Lucio Dalla, ore 21:25 su Rai 1

Programma che celebra e racconta la vita di grandi cantautori della musica italiana.

Incubo in Paradiso, ore 21:05 su Rai 2

Samantha ha una figlia di 18 anni e un marito con cui è in crisi. Qualche giorno in vacanza con sua figlia si trasformerà ben presto in un incubo.

C’era una volta il West, ore 20:30 su Rai 3

Primo film della trilogia western di cui fanno parte “Giù la testa” e “C’era una volta in America”.

La sai l’ultima?, ore 21:20 su Canale 5

Ezio Greggio conduce il celebre programma, che vede in questa versione tre famosi comici gestire tre squadre di barzellettieri.

Stardust, ore 21:30 su Italia 1

Film fantasy tratto da un romanzo di Neil Gaiman. Tristan si cimenta in una folle ricerca. Intende ottenere una stella cadente da regalare alla propria amata. Una volta giunto sul posto però si rende conto che la stessa è un essere vivente.

Sabrina, ore 21:27 su Rete 4

Sabrina, figlia dello chauffer della ricchissima famiglia Larrabee, cresce innamorata di David, che neanche si accorge di lei.

Laguna blu, ore 21:15 su La7

Un veliero naufraga in pieno oceano e due adolescenti si ritrovano a crescere nel bel mezzo della natura, scoprendosi.

In mezzo scorre il fiume, ore 21:30 su Tv8

Due sono i valori che il reverendo MaClean ha trasmesso ai suoi figli: la religione e la pesca. I due sono fratelli ma molto diversi tra loro.

Three Identical Strangers, ore 21:25 su Nove

La storia di 3 sconosciuti che negli anni ’80 si incontrarono per caso, scoprendo d’essere gemelli omozigoti.